Джулио Сапелли: "Мир сошел с ума. Хорошо, что есть Россия Путина"

Профессор истории экономики в Миланском государственном университете Джулио Сапелли по случаю публикации своей книги "Новый мир. Революция Трампа и ее глобальные последствия" дал интервью Франческо Канчеллато из итальянского интернет-издания Linkiesta. Профессор заявил изданию, что мир обезумел и его описание надо начинать с ответов на вопросы: "Почему после падения Берлинской стены и развала СССР не был подписан новый Вестфальский мир или Версальский договор? Почему геополитические державы тех времен, прежде всего США, устранились от установления нового мирового порядка?" Эксперт считает, что "не было желания доверить все умелой дипломатии - предпочли путь глобализации и права на гуманитарное вмешательство, которое стало новым правилом".

"Провальная война в Ираке 20 лет спустя доказала миру поражение этого видения", - отметил профессор. Он считает, что именно тогда начался кризис США.

"Трамп - продукт американской исключительности: смесь популизма, национализма и демократии", - излагает свои мысли историк. Новый президент США, как считает Сапелли, "заполняет пробелы либеральной и демократической мысли" и является подтверждением того, что "политику движет культура, а не экономика".

Между тем профессор указывает, что американская экономика уже давно находится "в трагической ситуации", и "виновата в этом глобализация". "Глобализация, - высказывает ученый свою теорию, - была способом мировой циркуляции денег с нулевыми расходами. Этот процесс имел успех, потому что псевдолевые американские и европейские силы - Клинтон и Блэр - дали отмашку подобной динамике".

Однако глобализация привела к деиндустриализации Америки. Профессор цитирует американского и канадского экономиста Карла Поланьи, который говорил, что государство вмешивается, чтобы защититься от власти рынка. "Рынок взлетит, если рабочие и безработные возвратят его себе вместе с Трампом", - заявил Сапелли.

"Теперь американские элиты - в ужасе, - утверждает он. - На сегодняшний день главные враги Трампа - ЦРУ и спецслужбы". То, что "безумец вроде него" может контролировать ядерный чемоданчик, вызывает у них тревогу и они действуют соответствующим образом. "Хорошо, что Россия вернула свое величие", - заключил профессор. Это, по его словам "в каком-то смысле ставит все на свои места".

"Имперское российское сознание, которое раньше всех воплотил бывший министр иностранных дел Евгений Примаков, основывается на идее о том, что единственный путь к восстановлению России - возвращение имперского проекта, - считает Сапелли. - Конкретно это означает, что России суждено править в Хартленде - обширной территории, простирающейся от Средиземноморья до Инда". Эксперт добавляет, что это предназначение России не было принято именно американцами.

"Существовало джентльменское соглашение между американцами и русскими, что ни одна из граничащих с Россией стран никогда не войдет в ЕС, - продолжает итальянский историк экономики. - Но случилось иначе, потому что американцы не джентльмены. У них буржуазное, а не аристократическое сознание, поэтому они нарушают договоры. Будь то Киссинджер, он хотя бы предложил русским Крым в качестве компенсации".

А так, считает профессор, "Россия вернула себе то, что ей причиталось". Этому способствовал ЕС, "который был и остается марионеткой без души, структурой, созданной, чтобы заставить французов и англичан платить за объединение Германии. А сегодня ЕС нужен Германии как инструмент господства над континентом".