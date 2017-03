17 марта 2017 г. Эндрю И.Крамер | The New York Times Этот хакер - преступник для России и США, но по разным причинам "До того как прокуратура США обвинила его в организации одного из крупнейших компьютерных хищений, проблемы с законом у Дмитрия Докучаева усилились в России, где он когда-то был известен под хакерским ником Forb и промышлял в основном кражей данных кредитных карт", - пишет The New York Times. Докучаев, хакер, ставший сотрудником службы безопасности в России, является преступником по версиям обеих стран, но по разным причинам, отмечает автор статьи Эндрю И.Крамер. Россияне обвинили его в том, что он стал двойным агентом и работал на США. Американские власти утверждают, что он одновременно был и киберпреступником, и сотрудничал с ФСБ. "Докучаев, арестованный четыре месяца назад в России, обвиняется в государственной измене, наказуемой 20 годами тюремного заключения: он подозревается в передаче информации США", - уточняет издание. В среду федеральная прокуратура в Вашингтоне и Сан-Франциско обвинила Докучаева во взломе и краже данных из полумиллиарда учетных записей Yahoo, говорится в статье. Согласно интервью, которое он дал "Ведомостям" в 2004 году, он когда-то действовал под ником Forb, работал из дома в Екатеринбурге, принимая заказы от анонимных клиентов на взлом сайтов и кражу паролей, передает Крамер. В январе российский РБК сообщал, что дело против Докучаева из-за мошенничества с кредитными картами было прекращено, когда он согласился работать на ФСБ. К 2010 году Докучаев уже работал в Центре информационной безопасности ФСБ и содействовал судебному преследованию хакеров, обвиняемых во взломе системы онлайн-платежей авиакомпании "Аэрофлот", по словам владельца российской компании, осуществляющей электронные платежи, Павла Врублевского, который был обвиняемым по этому делу. В то время Россия находилась под дипломатическим давлением со стороны США и Канады, требовавшим провести расследование против Врублевского по не связанному с этим обвинению в продаже контрафактных таблеток "Виагра" американцам через интернет, пишет корреспондент. Обвинения со стороны США не позволяют заключить, что Докучаев был причастен к вмешательству российских хакеров на выборах в 2016 году. Но он был идентифицирован как куратор одного из трех других подозреваемых в киберпреступлениях, указанных в обвинении. Речь идет об Алексее Белане, говорится в статье. На фоне требований прекратить мошенническую схему с "Виагрой", по словам Врублевского, Докучаев и его коллега передали информацию о российских хакерах в США, что позже было признано госизменой. Сюда входили данные о платежах через WebMoney, российскую версию PayPal, позже использованные американскими сотрудниками правоохранительных органов, чтобы выйти на след российских хакеров, утверждает Врублевский. Источник: The New York Times