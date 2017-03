17 марта 2017 г. Джордж Сорос | The New York Times Когда поднимается волна ненависти "Президент Трамп, не теряя времени даром, ограничивает иммиграцию", - пишет в статье для The New York Times финансист и филантроп Джордж Сорос. Трамп утверждает, оправдывая свои шаги, что иммигранты регулярно отказываются подчиниться "верховенству закона и представляют опасность". Сорос пишет: "Я иммигрант и американский гражданин, в качестве филантропа я более 30 лет помогаю мигрантам во всем мире. Судя по моему опыту и фактам, подход президента к иммигрантам абсолютно неверен". "Он никоим образом не повышает безопасность Америки, зато подогревает определенные эмоции в отношении иммигрантов, перерастающие в тревожную волну инцидентов на почве ненависти во всей нашей стране", - поясняет Сорос. "В Америке Дональда Трампа мы все чаще хватаем друг друга за горло", - сетует Сорос. В прошлом году Сорос объявил, что вложит 10 млн долларов в юридическую и социальную помощь тем, кто пострадал от преступлений на почве ненависти, а также в поощрение локальных организаций, оказывающих такую помощь, и поиск новых идей. Он сообщает, что на этой неделе заработала его база данных об инцидентах на почве ненависти в США. "Я видел, каковы губительные последствия, когда общество поддается страху перед "другими". И я сделаю все, что смогу, чтобы содействовать сохранению открытости, инклюзивности и многообразия, которые являются нашим величайшим преимуществом", - пишет Сорос. "Демонизирование иммигрантов ослабляет нашу страну. Напротив, борьба с преступлениями, совершенными на почве ненависти, помогает нам вместе стать сильнее", - заключает он. Источник: The New York Times