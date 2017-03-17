Взятка российского чиновника составляет в среднем 5,2 тыс. евро

Для российских чиновников кризис закончился: в прошлом году размер взятки значительно вырос, пишет Андре баллен на страницах австрийской газеты Der Standard. Как сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко, средний размер взятки в 2016 году составил 328 тыс. рублей (5,2 тыс. евро), что на 75% больше, чем в 2015-м. Он отметил, что зачастую размер незаконных гонораров выше".

По словам Курносенко, в прошлом году было возбуждено 19 тыс. уголовных дел в связи с коррупцией, причем серьезные успехи были достигнуты в раскрытии крупных коррупционных дел. "В целом за год количество выявленных ведомством крупных коррупционных преступлений выросло на 21%", - заявил он.

Ущерб от этих случаев, как говорится далее, составил приблизительно 700 млн евро. Журналист напоминает, что в прошлом году Россию сотрясла целая серия громких коррупционных скандалов. В частности, после обыска в доме в отставку подал глава Федеральной таможенной службы Андрей Белянинов - у него были найдены пачки наличных и дорогие картины. Тем не менее, ни о каком следствии против него ничего не известно, указывает автор.

Министр экономики РФ Алексей Улюкаев был арестован во время получения взятки в 2 млн евро и с тех пор находится под домашним арестом. Ранее в современной российской истории министров по подозрению в коррупции никогда не арестовывали, сообщает Баллен.

Между тем у прямого подчиненного Курносенко была обнаружена еще большая сумма: полковник Дмитрий Захарченко складировал в квартире своей сестры 120 млн евро. Сейчас выясняется, не лежит ли сопоставимая сумма еще и на счетах швейцарских банков, говорится в статье.

В этом контексте замруководителя российского отделения Transparency International Илья Шуманов назвал в беседе с Der Standard статистику Курносова "неполной и не имеющей значения". По его словам, сумма, найденная у Захарченко, превышает все взятки во всех эпизодах, которые расследовало МВД, на 35 млн евро.