Киев переходит к экономической войне

Транспортная блокада Донбасса, санкции против российских банков: Порошенко ищет варианты невоенной формы эскалации конфликта с Россией, пишет Tageszeitung.

Со среды вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок на неподконтрольные Киеву территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР и обратно. Пропускать будут лишь частные автомобили и транспорт гуманитарных организаций, сообщает корреспондент Бернгард Блазен.

До этого "в течение нескольких недель блокаду Донбасса удерживали радикально настроенные украинские добровольцы, которые аргументировали свои действия намерением положить конец "кровавой торговле", обеспечивающей пророссийских сепаратистов необходимыми для ведения войны средствами", говорится в статье.

Изначально, замечает Блазен, официальный Киев блокаду не поддерживал, указывая на то, что она наносит урон энергетическому сектору страны. "Решение, принятое в среду, ознаменовало собой поворот на 180 градусов. Киевские власти пошли даже дальше радикальных националистов, которые блокировали лишь железнодорожное сообщение. Однако расчет правительства на то, что ужесточение блокады лишит активистов предмета торга, похоже, не оправдался. В интервью телеканалу "112" координатор штаба блокады Анатолий Виногродский заявил о расширении блокады и желании блокировать поставки на оккупированные территории электричества и воды", - говорится в статье.

Как пишет далее автор, в четверг президент Порошенко подтвердил решение СНБО о введении санкций против российских банков на Украине. Теперь украинские государственные финансовые институты не смогут инвестировать средства в российские банки, а дочерним банкам российских банков запрещено переводить деньги за границу.

"После обнародования этого решения украинская дочка российского "Сбербанка" приостановила расходные операции по кредитным картам для физических лиц. Больше всего от нынешней эскалации пострадают украинцы, работающие в России: недавно российское правительство приняло решение о том, что деньги на Украину могут переводиться только через российские банки", - пишет Блазен.