Преждевременная радость по поводу выборов в Голландии

После выборов в Нидерландах у многих людей, причем не только у голландцев, с души буквально "камень свалился: антиевропейская и антиисламская "Партия свободы" Герта Вилдерса не стала первой политической силой в стране". "Грохот этого упавшего камня облегчения был слышен не только на амстердамских улочках, но и по всему континенту, и особенно - в Берлине", - пишет Дирк Шюмер на страницах немецкой газеты Die Welt. Кандидат на пост канцлера Германии от немецкой СДПГ Мартин Шульц заявил, что испытал "облегчение" после поражения правопопулистов.

На первый взгляд радость вполне понятна. Очередная плохая новость из Голландии после пробуждения с Трампом и "Брэкзита" стала бы "не очень хорошим предзнаменованием для предстоящих выборов во Франции и Германии", отмечает автор.

Между тем, реальной угрозы, по мнению Шюмера, не было, "так как сотрудничать с Вилдерсом ни одна из голландских политических партий не хотела, а абсолютного большинства в Нидерландах никогда не бывает".

"На самом деле, если посмотреть более детально, то окажется, что голландское ликование выглядит не таким уж оправданным: победитель Рютте потерял почти пятую часть своих избирателей, в то время как Вилдерс, несмотря на высокую явку, смог набрать еще пару процентов и стать вторым", - говорится в статье.

Если же посмотреть на партии-близнецы немецких ХДС и СДПГ, то радость Меркель, Альтмайера и Шульца выглядит сюрреалистично, так как для голландских социал-демократов из "Партии труда" (PvdA) выборы стали не просто фиаско, а катастрофой, отмечает автор. "Никогда еще в послевоенной истории страны ни одна партия не теряла такого количества избирателей - число ее сторонников упало с 25 до 6%", - говорится в статье.