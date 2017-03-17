Меркель в Вашингтоне: Трамп хочет послушать и поучиться

В ходе первой встречи с Дональдом Трампом Меркель предстоит ходить по острию бритвы - в двусторонних отношениях успело накопиться достаточно тем с конфликтным потенциалом, замечает обозреватель Die Welt Клеменс Вергин.

"В преддверии визита канцлера Меркель в Вашингтон администрация Трампа сохраняет удивительную сдержанность. Трамп - такова официальная позиция - хочет послушать и поучиться у госпожи канцлер", - говорится в статье. Вергин цитирует американского чиновника, пожелавшего сохранить инкогнито: "Президент заинтересован в том, чтобы познакомиться с позицией Меркель по взаимодействию с Путиным". Трамп, заметил собеседник издания, намерен прислушаться к советам федерального канцлера о путях решения конфликта на Украине.

Другую потенциально конфликтную тему, касающуюся требований Вашингтона об увеличении оборонного бюджета Германии, Берлин попытался сделать бесконфликтной заранее. "В ходе Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года канцлер и министр обороны ФРГ выразили готовность увеличить военные расходы", - говорится в статье.

В Вашингтоне, продолжает Вергин, в лице Меркель и Трампа встретятся два совершенно разных политика. "С одной стороны, импульсивный, строчащий "твиты" американский президент, склонный к неконтролируемым вспышкам гнева и мало интересующийся деталями управления государством, к тому же в ходе избирательной кампании жестко критиковавший миграционную политику Меркель. С другой - не теряющая самообладания, здравомыслящая сдержанная немка, которая может гордиться тем, с какой ловкостью она разбирается в различных вопросах, и которая преподала Трампу урок по демократии и правам человека после его победы на выборах".

"Трамп - не первый политик мирового уровня, демонстрирующий неугомонность или нарциссизм, с которым Меркель имеет дело. Как-то ей удалось справиться и с экс-президентом Франции Николя Саркози, и с итальянцем Сильвио Берлускони. Однако, - признает немецкий журналист, - уровень Соединенных Штатов на мировой арене несопоставим с уровнем партнеров Германии по ЕС, что, несомненно, усложняет задачу Меркель".

"Больше всего Европу беспокоит сохраняющаяся неясность относительно будущей политики Трампа в отношении России. Отчасти это объясняется отсутствием ответов на многие вопросы, касающиеся связей предвыборного штаба Трампа с Москвой, отчасти - тем восхищением, с которым Трамп, похоже, относится к Путину. Однако эта тема делает уязвимым для критики самого Трампа - противодействие в Сенате ему оказывает даже собственная партия. В Белом доме уже поняли, что политика в отношении России становится ахиллесовой пятой нового президента. Это немного упростит Меркель задачу убедить Трампа принимать во внимание интересы ЕС и Восточной Европы в отношениях с Путиным", - считает обозреватель.

Другие острые темы в отношениях Вашингтона и Берлина - торговый дефицит США с Германией, вопросы международной торговли, а также намерение администрации Трампа ввести новую систему налогов, которая приведет к удорожанию импорта и позволит облегчить экспорт. Для немцев эта тема представляет живейший интерес, поскольку США являются крупнейшим рынком сбыта для немецкой продукции и Берлин считает, что введение нового налога на готовую продукцию нарушает нормы ВТО и международной торговли, сообщает журналист.

"Однако самой важной целью канцлера, скорее всего, является налаживание личных отношений с американским президентом. В некоторых американских и международных СМИ Меркель уже провозгласили новым лидером свободного мира, что вряд ли понравится Трампу, да и значительно превосходит возможности самой Германии. Госпоже канцлер предстоит продемонстрировать ловкость владения психологическими приемами и донести до Трампа позицию Германии так, чтобы не задеть его чувствительное эго и не вызвать бурю гнева. Для будущего Запада и Европы важно, чтобы самая влиятельная женщина-политик Европы и самый влиятельный мужчина-политик мира выстроили надежные рабочие отношения", - резюмирует Клеменс Вергин.