17 марта 2017 г. Ишан Тарур | The Washington Post Неудобные вопросы, которые следует задать Трампу, когда он будет стоять рядом с Меркель "После переноса визита из-за снежной бури в середине недели канцлер Германии Ангела Меркель встретится в эту пятницу с президентом Трампом", - пишет обозреватель внешнеполитического блога The Washington Post Ишан Тарур. Этот визит кажется столкновением геополитических полюсов и личностей, полагает он. "Трамп находится на переднем крае новой тенденции в западной политике - популистского вызова сложившейся ситуации, коренящегося в этническом национализме. Меркель, с другой стороны, пожалуй, является фактическим стражем либерального порядка, когда-то созданного США", - поясняет автор. "Задачей Меркель будет оспорить взгляды Трампа, не настроив его против себя", - написал журналист Politico Мэтью Карнитшниг. Тарур комментирует: "Это звучит непросто. Но Белый дом и корреспондентский корпус могут напомнить Трампу о некоторых реалиях, когда он и Меркель выступят на совместной пресс-конференции в пятницу". Он предлагает несколько "неудобных вопросов", которые можно будет задать американскому президенту, когда тот будет стоять рядом с канцлером Германии. 1. "Вы все еще придерживаетесь более ранних заявлений о том, что НАТО "устарело"? Если это так, думали ли вы о выведении десятков тысяч американских солдат, размещенных в Германии?" 2. "Учитывая то, что вы говорили ранее, кого вы считаете более надежным партнером - Меркель или российского президента Владимира Путина?" 3. "Когда канцлер Меркель и ее коллеги выражают обеспокоенность по поводу российского вмешательства в Европе, разделяете ли вы их опасения?" 4. "Канцлера Меркель также беспокоят "фальшивые новости", но, в отличие от вас, она не навешивает этот ярлык на рядовые СМИ. Она усматривает угрозу со стороны ботов в социальных сетях, троллей и маргинальных сайтов, размещающих журналистские "утки". Вы согласны с тем, что последнее является настоящей проблемой?" 5. "Исход парламентских выборов на этой неделе в Нидерландах рассматривается как подтверждение статус-кво и отказ поддержать голландского крайне правого лидера Герта Вилдерса, который приветствовал вас. Канцлер Меркель поздравила голландского премьер-министра Марка Рютте. А вы?" Источник: The Washington Post