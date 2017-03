17 марта 2017 г. Уильям Ллойд Стирмен | The Wall Street Journal Российские ядерные угрозы не должны остаться без ответа Прошлой осенью российские ВС разместили батарею ракет малой дальности, способных нести ядерный заряд, "Искандер" в Калининграде, пишет бывший сотрудник аппарата Совета национальной безопасности при президентах Никсоне, Форде, Рейгане и Буше-старшем Уильям Ллойд Стирмен в The Wall Street Journal. "Этот шаг поднимает мучительный вопрос: считает ли Москва, что в Европе может произойти ограниченный ядерный конфликт?" - размышляет он. "Частота ядерных угроз со стороны России возросла", - утверждает автор. В ежегодном отчете НАТО за январь 2016 года говорится, что российские вооруженные силы провели испытания, "симулирующие ядерные атаки на партнеров и союзников НАТО". Как заметил бывший сотрудник Министерства обороны США Марк Б.Шнайдер в недавнем выпуске журнала Военно-морского института США Proceedings, Москва, кажется, взяла на вооружение стратегию "эскалации-деэскалации", реагируя на возможность конфликта с применением обычного оружия силовыми угрозами, в том числе угрозами ограниченного ядерного удара. "Путин, очевидно, лелеет амбиции, что Россия вернет себе влияние над бывшими сателлитами в Восточной Европе, и не гнушается давлением с помощью своего ядерного арсенала, чтобы получить это", - пишет Стирмен. "Кто станет следующей жертвой российской агрессии? НАТО - это единственный барьер, предотвращающий дальнейшее вмешательство России на Украине, и главная помеха на пути замыслов Путина относительно государств Балтии", - пишет автор. Лучшим ответом альянса на агрессивную ядерную риторику России он считает "бескомпромиссное подтверждение приверженности принципу коллективной самообороны, который изложен в 5-й статье Договора НАТО". "На наращивание военной силы Россией следует ответить сопоставимым увеличением американских ядерных и обычных вооружений, так, чтобы Путин понял: Москва не сможет выиграть гонку вооружений у Вашингтона - как и то, что США и их союзники по НАТО не потерпят угрозы тактического ядерного конфликта в Европе", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal