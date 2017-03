17 марта 2017 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Россия стремится нарастить экспорт вооружений "Когда в феврале российские официальные лица заключили с ОАЭ договоренность о разработке новейшего боевого самолета, они четко дали понять: Москва борется, стараясь вернуть себе утраченную долю рынка экспортных вооружений, и обхаживает страны, которые являются крупными покупателями американского оружия", - пишет журналист The Wall Street Journal Томас Гроув. "После аннексии Крыма в 2014 году объем продаж российского оружия за границей резко снизился, поскольку Украина, поставлявшая российской оружейной промышленности много компонентов, в знак протеста прекратила их отгрузку", - пишет издание. Однако, по данным Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), в 2016 году экспорт российского оружия увеличился на 16%, товарооборот составил 6,4 млрд долларов. "В прошлом году президент Путин сказал, что покупатели разместили заказы на оружие, которое будет отгружено в будущем, на общую сумму 56 млрд долларов. Для России это рекордно высокая цифра", - пишет автор. Газета напоминает: "Россия долгое время занимала в мире второе место по экспорту вооружений, уступая только США, но, пока не случился спад, сокращала разрыв, а в 2013 году даже превзошла США по продажам". Американские производители оружия обратили внимание на нынешние усилия Москвы вернуть себе долю на рынке, отмечает автор. Одна из причин в том, что Россия имеет дело с такими странами, как ОАЭ, Египет и Филиппины, которое долгое время были крупными покупателями американского оружия. Одновременно Россия энергично старается нарастить поставки своим традиционным покупателям, пишет автор, упоминая об Индонезии, Белоруссии, Иране и Никарагуа. "Филиппины ведут переговоры о соглашении, которое позволит Маниле впервые импортировать российское оружие. Такая договоренность была бы поразительной, так как Филиппины - бывшая колония США и их вооруженные силы созданы по американской модели", - комментирует Гроув. У президента Филиппин Дутерте испортились отношения с США. "Он говорит, что хочет наращивать связи с Россией и Путиным, которого именует героем", - говорится в статье. Посол Филиппин в Москве Карлос Соррета сказал, что филиппинскую армию стесняют ограничения американской стороны: условие, что поставляемые вооружения не будут использоваться, когда возможно нарушение прав человека. Соррета утверждал, что американцы дают филиппинской стороне оружие, "которого хватает только на то, чтобы отбиваться". "У России совсем другая стратегия", - добавил он. Сейчас Россия выполняет контракты с Египтом на общую сумму 3,5 млрд долларов. Множество контрактов между ними было заключено, когда египетско-американские отношения охладились после военного переворота 2013 года, говорится в статье. По данным SIPRI, за последние 10 лет США продали Египту и ОАЭ намного больше оружия, чем Россия. "Но, дабы гарантировать Израилю сохранение военного превосходства в регионе, Вашингтон неохотно продает странам Персидского залива определенную боевую технику - например, малозаметный для радаров боевой самолет F-35", - сообщает Гроув. "Истребитель, который Россия и ОАЭ будут разрабатывать совместно, задуман как приблизительный аналог F-35", - пишет автор. Он отмечает, что ОАЭ и другие страны заботятся о противодействии иранскому влиянию. Все эти сделки обеспечивают России инвалютные поступления, в которых она весьма нуждается. "Российское оружие обычно дешевле американского, что может повысить его привлекательность в глазах некоторых покупателей", - добавляет автор. Источник: The Wall Street Journal