17 марта 2020 г. Кадхим Шуббер | Financial Times США отказались от обвинений в электоральном вмешательства против российских корпоративных структур "США сняли обвинения во вмешательстве в выборы с двух компаний, контролируемых близким союзником президента России Владимира Путина, что стало ошеломляющим отступлением для Министерства юстиции США", - передает Financial Times. "В понедельник прокуроры попросила американского федерального судью отклонить обвинение, выдвинутое Робертом Мюллером в 2018 году против структур, контролируемых Евгением Пригожиным, гражданином России, известным как "повар Путина". Мюллер, который был тогда специальным прокурором, расследовавшим роль России в выборах 2016 года, обвинил две организации, "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг", в рамках более широкого обвинительного заключения в отношении 13 граждан России и петербургского Агентства интернет-исследований. В обвинительном заключении были изложены заявления правительства США о том, что Россия вела развернула изощренную кампанию пропаганды и вмешательства в социальных сетях, которая была нацелена на то, чтобы помочь электоральным усилиям Дональда Трампа и навредить его конкурентке от Демократической партии Хиллари Клинтон", - говорится в статье. "Снятие обвинений, одобренное судьей поздно вечером в понедельник, принесло Пригожину значительную пиар-победу, которая проистекает из редкого промаха Мюллера, бывшего директора ФБР, назначенного в 2017 году для расследования связей между избирательной кампанией Трампа и Россией. Через два месяца после предъявления обвинения в феврале 2018 года американские юристы из компании Reed Smith неожиданно обратились в суд от имени "Конкорд менеджмент". (...) Предъявив обвинения корпоративным структурам вместе с другими обвиняемыми, Мюллер открыл дверь к тому, чтобы пригожинский "Конкорд Менеджмент" получил информацию по делу, дразнил США в федеральном суде и предстал перед судом, не опасаясь последствий, с которыми может столкнуться отдельный человек", - отмечается в публикации. "В понедельник (...) прокуроры внезапно отказались от своего дела против "Конкорд Менеджмент" и другой обвиняемой структуры, контролируемой Пригожиным. Эрик Дубелье, адвокат "Конкорд Менеджмент", заявил в понедельник, что у США есть "фундаментальные проблемы" с тем, как они выносили обвинения и проводили судебное преследование по этому делу. "Целью этого обвинительного заключения было сделать политическое заявление относительно результатов выборов 2016 года, значение которого было сильно преувеличено. (...)", - указал он в заявлении. (...) "В ходатайстве о снятии обвинений с "Конкорда" (...) говорится, что судебный процесс может раскрыть "инструменты и техники" США по расследованию иностранного вмешательства и заключается, что доказательства, которые может представить Министерство юстиции США, могут оказаться недостаточно убедительными, поскольку некоторые из них в настоящий момент засекречены", - сообщается в статье. "Это заставляет прокуроров выбирать между более слабым делом в плане представленных материалов и компрометацией секретных материалов", - указали прокуроры из отдела по национальной безопасности Министерства юстиции и прокуратуры округа Колумбия. "(...) Продолжение преследования более не соответствует интересам правосудия или национальной безопасности страны", - подчеркнули они. "Это дело было одним из двух, составленных Мюллером, в которых описывалось то, что, по заявлению правительства США, было широкомасштабным вмешательством России в выборы 2016 года. Во втором заключении 12 сотрудников российской разведки обвинялись во взломе и утечке электронных писем из Национального комитета Демократической партии и кампании Клинтон", - напоминает газета. (...) Источник: Financial Times