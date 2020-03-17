Россия самоизолируется в надежде избежать эпидемии коронавируса

"Россия закрыла свои границы с большинством своих соседей. Она достаточно рано приняла крутые меры в отношении стран, зараженных коронавирусом, и к середине марта было зарегистрировано очень мало случаев заболевания, хотя возникают сомнения в надежности тестов и достоверности выявления новых случаев", - пишет журналист французского издания La Croix Оливье Таллес.

"(...) Если верить официальным данным, то до сегодняшнего дня эпидемия, похоже, щадила Россию. В понедельник 16 марта страна зарегистрировала всего 93 случая заражения коронавирусом, в том числе две трети случаев коронавируса в России были выявлены в Москве. Все заразившиеся вернулись из Азии, Италии, Франции или Испании, и никто не умер от этой болезни", - говорится в статье.

"Небольшое количество заболевших власти объясняют постепенным закрытием границ, в частности, границы протяженностью 4200 км с Китаем, решение об этом было принято 20 февраля", - пишет La Croix. "Мы должны сделать все, чтобы ситуация не развивалась так, как в других странах, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин. - Все нынешние ограничения нами сознательно вводятся для того, чтобы избежать более жестких мер в будущем".

"(...) Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых людей и тех, кто подвергается наибольшему риску, "без необходимости не покидать квартиру". В большинстве компаний сотрудники продолжают работать в офисе", - отмечает журналист.

"В России, как и в других странах, жители колеблются между беспокойством и равнодушием. Раздраженность вызывает невозможность где-либо найти защитные маски. К тому же многие россияне сомневаются по поводу реального состояния эпидемии и проведения тестов в стране, где в частные клиники они обращаются охотнее, чем прибегают к услугам государственной медицины", - комментирует автор статьи.

"По ряду свидетельств, жители Москвы, находящиеся на карантине, сожалели о том, что не подверглись тестам в то время, когда у них был кашель или лихорадочное состояние. Другие говорят, что врачи отказываются приезжать, когда они вызывают их на дом. Однако власти утверждают, что с начала эпидемии всего в России уже проведено более 104 тыс. тестов на коронавирус", - резюмирует Оливье Таллес.