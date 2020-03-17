Коронавирус в Великобритании: дух Блицкрига, но без запретов

"Обстановка в Великобритании такая, словно она находится на Луне. Полное ощущение жизни в другом пространственно-временном измерении. Европа запирается на висячий замок, а по ту сторону Ла-Манша все продвигается мелкими шажками. Там по-прежнему даются "указания", "сильные рекомендации", но ничего не запрещается. В понедельник вечером на пресс-конференции, теперь ставшей ежедневной, премьер-министр Борис Джонсон призвал британцев к ответственности, здравому смыслу и гражданскому духу, с тем, чтобы они соблюдали новые рекомендации его правительства. Подобный дух Блицкрига являет собой британскую исключительность в действии", - пишет корреспондент Liberation в Лондоне Соня Делесаль-Столпер.

"Пандемия - это "глобальный кризис", Великобритания стремительно приближается к "быстрому ускорению роста эпидемической кривой", и поэтому необходимы "крутые" меры, заявил Борис Джонсон, тогда как в понедельник число новых погибших от коронавируса в Великобритании выросло до 53 человек по сравнению с 35 днем ранее", - говорится в статье.

"Однако невзирая на сильные слова, не было объявлено ни об одном запрете, - отмечает журналистка. - Британцы теперь должны воздерживаться от "всех передвижений и поездок без существенной необходимости, от посещения паба, театра и общественных мест". Они должны "работать из дома, если это возможно, и уменьшить все необязательные социальные взаимодействия", - сказал он.

"(...) Любой человек с кашлем или повышенной температурой теперь должен будет оставаться дома "14 дней", а не семь, как было объявлено на прошлой неделе. Кроме того, все лица, проживающие с заболевшим, должны оставаться дома в пределах такого же периода времени", - передает Libération.

"К этим выходным, добавил Борис Джонсон, людям, особо уязвимым к коронавирусу, тем, кто уже страдает от имеющихся заболеваний, беременным женщинам и лицам старше 70 лет, скорее всего, будет предложено оставаться дома не менее 12 недель. Эта мера "универсальная", она будет также касаться парламента и, следовательно, Палаты лордов, где средний возраст составляет 74 года, а также лидера лейбористской оппозиции Джереми Корбина, который в этом году отпраздновал свое 70-летие", - комментирует корреспондент.

"(...) Предусматривается также увеличить количество тестов на коронавирус, которые в настоящее время проводятся только в больнице для наиболее уязвимых групп населения. На вопрос, достаточно ли будет таких указаний, Борис Джонсон ответил, что Великобритания является "зрелой, либеральной и продвинутой демократией, в которой люди понимают указания". Таким образом, необходимо будет рассчитывать на ответственную гражданскую позицию каждого британца", - пишет Libération.

"Между тем, в последние несколько дней сознание гражданского долга совершенно отсутствовало в супермаркетах, где нарастала волна панических покупок, - иронизирует Соня Делесаль-Столпер. - Полки были опустошены до такой степени, что несколько торговых сетей начали просить своих клиентов проявлять "учтивость" и ограничили отпуск товаров, особенно санитарно-гигиенического характера. BBC даже транслировала репортаж с фабрики туалетной бумаги, просто чтобы заверить страну в том, что запасов достаточно".

"(...) В понедельник газета Daily Mail разместила на первой полосе фотографию относящейся к группе риска 93-летней королевы Елизаветы II, сопровождаемую следующими словами: "Королева не теряет хладнокровия: я останусь в Лондоне". Четкая отсылка к решению королевской семьи не покидать Лондон во время Блицкрига", - резюмирует автор статьи.