Трамп ищет вакцину только для американцев

Сообщается, что Дональд Трамп предложил немецкой биотехнологической компании один миллиард долларов для разработки вакцины, которую поставляли бы только в США, передает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"В начале марта без малого десяток руководителей фармацевтических концернов и биотехнологических компаний сидели за одним столом в Белом доме, вместе с президентом США Дональдом Трампом. (...) В том числе и Даниэль Меничелла, занимавший тогда должность руководителя тюбингенского биотехнологического предприятия Curevac, - повествуют журналистки Кристиана Людвиг и Элизабет Достерт. - (...) "Мы считаем, что мы сможем разработать вакцину от Covid-19 очень, очень быстро", - заявил тогда Меничелла".

"Это настолько понравилось Трампу, что он якобы предложил этой компании много денег для того, чтобы она поставляла вакцину исключительно в США. Речь шла о миллиарде долларов, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на правительственные круги Германии. Немецкое министерство здравоохранения подтвердило, что американское правительство добивается расположения находящейся в Тюбингене фирмы Curevac, которая совместно с государственным Институтом Пауля Эрлиха работает над вакциной против коронавируса", - говорится в статье.

Компания ответила Трампу однозначным отказом. "Мы хотим разработать вакцину для всего мира, а не для отдельных государств", - заявил в интервью газете Mannheimer Morgen Дитмар Хопп, мажоритарный акционер Curevac.

"Это великолепное решение и великолепная позиция. (...) Германия не продается", - похвалил решение компании министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

В разработке вакцины речь идет о больших деньгах. "Два миллиарда долларов потребуется для вызываемой вирусом Sars-CoV-2 болезни Covid-19, пишет Коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) на своем сайте. У международного альянса по вакцинам также есть точный календарный план с несколькими фазами. 100 млн долларов потребуются сразу, чтобы провести первые клинические испытания восьми потенциальных вакцин. На втором этапе до конца марта потребуется еще 375 млн долларов, чтобы произвести материал для второго и третьего этапа клинических исследований и инвестировать средства в развитие производственных мощностей по всему миру. На третьей фазе до конца июня потребуется еще 400 млн долларов. А на четвертой фазе, в 2021 году, будет необходимо от 500 до 750 млн долларов. Только тогда будут завершены все испытания и получено разрешение на вакцины против коронавируса", - пишет издание.

"Над разработкой вакцин работают несколько компаний и институтов. В их число входит Curevac, а также продающие свои акции на бирже американские биотехнологические концерны Novavax, Inovio и Moderna. Над вакциной работают также Оксфордский и Квинслендский университеты".

"Бэрбель Бас, политик из партии СДПГ, занимающаяся вопросами здравоохранения, заявила, что "речь идет об этическом, а не об экономическом и тем более национальном вопросе. Если есть вакцина, она должна быть доступна всем. Все остальное было бы скандалом", - передает Tages-Anzeiger.