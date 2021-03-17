Роскошный отель Трампа оказался в сложном положении - и никто не хочет есть его стейки

"После того, как Дональд Трамп покинул Белый дом, его дела больше не идут так замечательно. Особенно его роскошный отель в Вашингтоне, по-видимому, переживает глубокий кризис", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

По данным британского издания Guardian, отель Trump International в Вашингтоне терпит огромные потери выручки и репутации. "Роскошное лобби отеля многие годы было заполнено дипломатами, лоббистами, верными Трампу людьми и членами семьи бывшего президента США - Дональд Трамп регулярно использовал отель как второй Белый дом. Мало где можно было увидеть больше кепок с надписью "Make America Great" ("Сделаем Америку снова великой"), - отмечает журналист Тим Винсент Дике.

"Но хорошие времена, по-видимому, остались в прошлом. Журнал Washington Life уже назвал отель Трампа пустующим отелем-призраком. "У нас в Вашингтоне даже туристов нет. Не могу себе представить, что большинство людей останавливаются там, когда приезжают сюда. Я не знаю никого, кто живет там или жил", - описывает ситуацию журналистка Салли Квинн".

"По данным издания Guardian, в прошлом году отель в Вашингтоне заработал лишь 15 млн долларов - что на 60% меньше, чем в 2019 году. К тому же поражение Дональда Трампа на выборах, а также штурм Капитолия привели к большой потере репутации", - говорится в статье.

"Персонал гостиницы также подтверждает, что число посетителей заметно сократилось. Один из сотрудников отеля Трампа, пожелавший не называть своего имени, сказал в интервью американскому телеканалу CNN, что уже почти месяц гостей становится все меньше".

"Но в семье Трампа не хотят ничего слышать о проблемах, - отмечает издание. - На вопрос о текущей загрузке и доходах отеля Эрик Трамп, сын бывшего президента и вице-президент компании The Trump Organization, расхваливал отель, не называя, впрочем, конкретных цифр: "Нам нет равных и мы невероятно горды тем, что обладаем лучшим отелем в столице нашей страны", - сказал он".

"По-видимому, лишь немногие гости хотят есть и стейки Дональда Трампа. (...) "Так много гостей каждый день, знаете, иногда это потрясало - как много важных персон и членов нашего правительства одновременно были в одном и том же месте", - рассказывал в интервью CNN бывший шеф-повар гостиничного стейк-ресторана. Однако теперь, - пишет Frankfurter Rundschau, - большинство столиков пустуют".