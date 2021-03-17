Приостановка использования вакцины от AstraZeneca наносит ощутимый удар по европейским планам по вакцинации

"Если в четверг Европейское агентство лекарственных средств выступит с рекомендацией и дальше не использовать вакцину от AstraZeneca, это станет ударом по борьбе с пандемией", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Сначала использование вакцины приостановила Дания, за ней одна за другой последовали другие страны: сегодня использование вакцины от AstraZeneca в связи с возникновением тромбозов остановили все важные страны ЕС - в том числе Германия, Франция и Италия. В международном сравнении Европа и без того относится к медленным регионам. Теперь же планы по вакцинации на континенте охвачены неразберихой. В провале с вакцинацией в ЕС обвиняют одиночные действия отдельных стран в последние дни", - говорится в статье.

"Изначально Еврокомиссия обещала, что к концу сентября будет вакцинировано 70% взрослых. Теперь это, вероятно, произойдет позже на несколько недель или даже месяцев. "Внезапное приостановление использования вакцины еще больше ослабляет доверие населения к вакцине и может внести путаницу в весь план вакцинации, - сказал Тимо Велькен, депутат Европарламента, занимающийся вопросами здравоохранения. - Неуверенность возникает из-за несогласованных действий национальных ведомств. Я бы хотел, чтобы министерства здравоохранения ЕС принимали согласованное решение".

"Вакцина британско-шведского фармацевтического концерна играет центральную роль в планах по вакцинации, - указывает издание. - Во втором квартале компания AstraZeneca должна была поставить примерно пятую часть всех доз вакцины. На сегодняшний момент ЕС получил 14 млн доз. Из них не были использованы почти 8 млн".

"В Брюсселе критикуют, что страны ЕС приостановили использование вакцины, не дождавшись решения Европейского агентства лекарственных средств (EMA). В четверг расположенное в Амстердаме ведомство примет решение о дальнейших действиях в отношении вакцины. Ранее EMA одобрило использование вакцины от AstraZeneca для всех возрастных групп. В настоящий момент эксперты проверяют, есть ли связь между вакцинацией и возникающими случаями образования тромбозов, говорит глава EMA Эмер Кук".

"Тем временем в странах ЕС растет беспокойство по поводу дальнейшего затягивания вакцинации, - отмечает Handelsbslatt. - Франция пока не может оценить, какие конкретно последствия повлечет за собой приостановка вакцинации. Согласно неподтвержденным сообщениям, премьер-министр Жан Кастекс все еще считает возможным, что к середине апреля удастся привить 10 млн французов".

"До 15 марта в страну было доставлено 2,7 млн британско-шведской вакцины. Поэтому отрицательное решение EMA может нанести ощутимый удар по Франции".

"Также и Италии грозит промедление в вакцинации. В понедельник во второй половине дня итальянское агентство по лекарствам Aifa остановило вакцинацию. В Тренно, парке на северо-западе Милана, лишь утром открыли мобильную станцию вакцинации: планировалось, что здесь, не выходя из машины, смогут ежедневно вакцинироваться 2 тыс. человек - одна прививка каждые 5 минут".

"Во вторник на станции проводились лишь тесты на коронавирус. Для итальянской кампании по вакцинации это жесткий удар. (...) 80% итальянцев должны были быть привиты к концу сентября. Без AstraZeneca этот план вряд ли можно будет выполнить - слишком важна эта вакцина для кампании", - говорится в статье.

"В отличие от ЕС в Швейцарии вакцина от AstraZeneca не была зарегистрирована. (...)Швейцарское управление по надзору за лекарствами и медицинскими изделиями Swissmedic ссылается на масштабное исследование в Южной Америке, результатов которого необходимо дождаться".

"Сначала швейцарская кампания по вакцинации проходила медленно, но сейчас привито уже 12% населения. Это мало в сравнении с такими образцовыми странами, как Израиль, Чили или США, но все-таки больше, чем в соседних европейских странах, например, в Австрии или Германии", - пишет Handelsblatt.