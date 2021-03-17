"После 2021 года пандемия продолжит нарушать миграционные потоки"

"(...) Когда границы закрываются, когда самолеты остаются на земле, а лодки на причалах, когда экономики приостанавливаются и когда администрации, выдающие разрешения на проживание, опускают занавес, становится очень трудно передвигаться. Исторически сложилось так, что уменьшение миграционных потоков в течение первого года пандемии Covid-19 было таким же, как и рост смертности, снижение рождаемости и резкое падение экономических показателей", - пишет обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман.

"Громадный прорыв", - отмечает профессор Франсуа Эран, заведующий кафедрой "Миграции и общества" в Коллеж де Франс. Меняющийся мир XXI века, чья миграционная динамика увеличивалась в течение 10 лет, внезапно застыл после первого же момента беспрецедентного исхода, когда миллионы людей стали срочно возвращаться домой", - отмечает автор статьи

"В 2020 году иммиграция в страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющей страны с развитой экономикой, сократилась вдвое по сравнению с 2019 годом: Жан-Кристоф Дюмон, глава отдела международной миграции ОЭСР, считает, что это "исторический рывок со значительными вариациями в зависимости от страны", - говорится в публикации.

"Так, в Соединенных Штатах, где эффект Covid-19 сочетался с эффектом Трампа, воздействие было очень сильным: закрылись все каналы иммиграции, за исключением жизненно важных сезонных сельскохозяйственных рабочих. Япония и Южная Корея закрыли все. В странах, построенных на иммиграции, таких как Канада и Австралия, количество приехавших мигрантов снизилось на 45% и 70% соответственно. Чтобы компенсировать столь негативное влияние на свою экономику, Оттава запустила программу набора иммигрантов для 400 тыс. человек в 2021 году, а затем для такого же беспрецедентного количества человек в 2022 и 2023 годах", - пишет Кауфман.

"(...) За пределами ОЭСР страны Персидского залива, в которых проживает около 5 млн иммигрантов из Азии, пострадали от двойного воздействия пандемии и падения цен на нефть из-за замедления мировой активности; количество приехавших мигрантов в Саудовскую Аравию уменьшилось в 10 раз. Это явление неизбежно отразится на странах, в которых многие семьи живут за счет доходов, отправленных мигрантами, (...)", - указывает автор публикации.

"О чем говорит нам это миграционное потрясение? Первое установление, которое пандемия сделала очевидным: в богатых странах, отмечает Жан-Кристоф Дюмон, "целые отрасли не могут функционировать без рабочей силы иммигрантов". Используя слова из ковидовского вокабуляра, можно сказать, что часто иммигранты становятся "первыми вне очереди", и те же иммигранты часто становятся "незаменимыми", - рассуждает Кауфман.

"Это справедливо начиная с сельскохозяйственных урожаев, для которых необходимо было, несмотря на ограничения, зафрахтовать чартеры из-за границы до Австралии, Германии или Корсики, и кончая больничным сектором, в котором четверть персонала в ОЭСР приезжает из других стран. Особенно зависимая в этом отношении Великобритания (которая объединила эффект Covid-19 и эффект "Брекзита") продлила визы в секторе здравоохранения до конца 2021 года. "Необходимы люди, способные производить действия с телесно-материальным началом", - отмечает Франсуа Эран, указывая на то, что описанное в 1930-х годах социологом Морисом Хальбваксом разделение между миром рабочего класса, который соприкасается с материальным началом, и интеллектуальным миром, который с ним не соприкасается, по-прежнему актуально", - говорится далее.

"(...) Еще один урок пандемии, за которым следует внимательно проследить, относится к иммиграции высококвалифицированных специалистов. До Covid-19 спрос на эту категорию иммигрантов был очень высок, подчеркивает Франсуа Эран, и уровень образования мигрантов повышается. Однако этот интеллектуальный мир, которому нет необходимости "соприкасаться с материальным началом", может работать удаленно: мы знали об этом, но пандемия показала, в каком масштабе эта система может расширяться и обобщаться", - отмечается в публикации.

"(...) Жан-Кристоф Дюмон уже обдумывает все вопросы, которые открывает подобная перспектива: должны ли предусматриваться разрешения на жительство для удаленной работы? Каким будет налоговый статус высококвалифицированных иммигрантов, если они работают дистанционно? Можно также представить себе политические преимущества замедления "утечки мозгов" в странах, где отсутствие образованного гражданского общества не позволяет сопротивляться авторитарным злоупотреблениям", - указывает автор статьи.

"Массовое распространение вакцинации, очевидно, повлияет на возобновление миграции. Однако четко подтверждается тенденция, которая действовала в мире и раньше: поскольку "baby-bust" под влиянием падения рождаемости, судя по всему, заменяет бэби-бум, на который все надеялись, иммиграция будет как никогда необходимой для стареющего населения богатых стран", - резюмирует Сильвия Кауфман.