В НАТО говорят, что Covid усилил чувство неуверенности в безопасности

"По мнению генсека НАТО, главными угрозами альянса являются Россия, Китай и терроризм", - пишет корреспондент Le Monde в Брюсселе Жан-Пьер Стробанц.

"Ситуация в области безопасности "никогда не была такой сложной после окончания холодной войны": на презентации своего ежегодного доклада о работе организации и чернового проекта стратегии "НАТО - 2030", над которым он работает, генеральный секретарь НАТО, норвежец Йенс Столтенберг, во вторник, 16 марта, рассказал о многих угрозах, которые, по его словам, "не исчезли", а, наоборот, усилились", - говорится в статье.

"А конкретнее? Россия и ее "всегда напористое, дестабилизирующее" поведение. Китай, "который меняет баланс сил в глобальном масштабе, что не остается без последствий для безопасности, соблюдения ценностей и образа жизни стран Североатлантического альянса". Терроризм, "который остается вызовом для всего мира и подрывает стабильность", - передает автор публикации.

"Отныне мы имеем дело с миром, "характеризующимся растущей неопределенностью во всех областях. Киберугрозы и гибридные угрозы становятся все более сложными и разрушительными, технологии развиваются с головокружительной скоростью, а вместе с ними и методы ведения войны". Не говоря уже о "климатических изменениях, [которые] будут продолжать усугублять существующие проблемы безопасности и создавать новые", - говорится далее.

"(...) Столтенберг долгое время отрицал любые трудности, постоянно изображая НАТО как "самый успешный альянс в истории". Сегодня он радуется, что перед лицом пандемии, которая обостряет напряженность, альянс гарантирует, что евроатлантический регион останется "нетронутым", - комментирует Стробанц.

"Нетронутым, но обеспокоенным. Обширный опрос общественного мнения, проведенный в 29 из 30 стран-членов (за исключением Северной Македонии, присоединившейся в 2020 году), который сопровождает публикацию годового доклада Североатлантического альянса, показывает, что 50% граждан считают, что кризис, связанный с Covid-19, усилил угрозу их безопасности, и эта доля достигает 56% среди 18-24-летних. Такое чувство довольно расплывчато в южной Европе, но довольно сильно в Германии, Дании, Нидерландах и очень сильно в Хорватии, Албании и на севере Соединенного Королевства", - пишет Le Monde.

"За год чувство безопасности в своей стране у европейцев в целом упало с 65% до 57%. Больше всего их беспокоит распространение заразных болезней, опережая риск экономического кризиса, климатических изменений и терроризма. Боязнь войны разделяют 17% населения (14% в 2019 году)", - указывает журналист.

"(...) Во Франции 47% опрошенных считают, что членство в НАТО защищает их страну от нападений. Это касается 51% американцев, 60% немцев и 76% поляков", - говорится далее.

"(...) В качестве заключительного пункта того, что представляется как "новая эра" НАТО, а именно, эпоха после Трампа, генсек впервые высказался о "серьезной озабоченности" по поводу Турции. До сих пор он представлял страну как главного союзника, важное звено в борьбе с организацией "Исламское государство"* и убежище для миллионов сирийских беженцев. На этой неделе перед депутатами Европарламента он заявил, что обеспокоен желанием Анкары приобрести российскую систему противоракетной обороны. И впервые заговорил о нарушениях демократических правил режимом Эрдогана. Смена власти и тона в Вашингтоне определенно быстро отозвалась в Брюсселе", - резюмирует Жан-Пьер Строобанц.

*Эта террористическая организация запрещена в РФ