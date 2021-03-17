Скандинавские страны выступают за восстановление нормальной жизни после пандемии

"Финляндия, Швеция и Дания, которые меньше, чем большинство европейских стран, пострадали от воздействия санитарного кризиса с экономической точки зрения, не видят необходимости в изменении бюджетных правил", - пишет региональный корреспондент Le Monde Анна-Франсуаза Ивер.

"Официально Финляндия никогда не входила в "клуб скупердяев". Однако во время переговоров по европейскому плану восстановления в июле премьер-министр Финляндии Санна Марин не скрывала, что разделяет нежелание Австрии, Дании, Нидерландов и Швеции, особенно в отношении размера субсидий и принципа общего долга", - говорится в статье.

"(...) Но и это еще не все: 17 февраля ее коалиционное правительство столкнулось с вотумом недоверия в финском парламенте. Крайне правые, христианские демократы и либеральная партия "Движение сейчас" раскритиковали ее за то, что она не действовала в интересах своей страны, подписывая европейское соглашение", - отмечает автор статьи.

(...) "Этот эпизод показывает степень недоверия по отношению ко всему, что может выглядеть как усиленная интеграция, как в Финляндии, так и в Дании или Швеции, трех странах, где правят социал-демократы. Причем независимо от их политической окраски: по данным вопросам существует широкий консенсус, и пандемия практически его не изменила", - комментирует Ивер.

"У нас не было больших дебатов, будь то бюджетная политика или проблема долга", - отмечает шведский экономист Ларс Калмфорс. И тому есть причина: потрясение, вызванное пандемией, было сильным, однако "мы не предвидим долгосрочных последствий для экономики", - заявляет Маркку Лемус, экономист Исследовательского института экономики Финляндии ETLA в Хельсинки. Финляндия, Дания и Швеция держались неплохо. К тому же эти страны, мало зависящие от туризма, подвергались менее строгим и более коротким ограничениям, чем в южной Европе. Результат: снижение на 3,8% ВВП в Дании в 2020 году, на 2,9% в Финляндии и на 2,8% в Швеции, по сравнению с 6,8% в среднем в еврозоне", - пишет Le Monde.

"Еще одно преимущество: "мы вошли в этот кризис с более чем сбалансированными государственными финансами, которые, несмотря на потрясение, должны вернуться к нему самостоятельно, как только возобновится экономический рост", - объясняет Отто Бронс-Петерсен, директор экономических исследований Центра политических исследований (CRPOS) в Копенгагене. К началу 2020 года государственный долг упал до 35% ВВП в Швеции и составлял около 40% в Дании и 60% в Финляндии", - говорится в статье.

"(...) На этот раз Стокгольм, Хельсинки и Копенгаген раскошелились без колебаний. Суммы, направленные на поддержку экономики, достигли исторического уровня: на данный момент в Швеции это 389 млрд крон (около 52,3 млрд евро). И это еще не конец", - утверждает министр финансов Магдалена Андерссон. И спешит указать, что "даже с учетом того, что мы израсходовали, государственный долг едва превышает 40% ВВП, что оставляет нам очень хорошую свободу действий для финансирования бюджетного стимулирования".

"Но не стоит заблуждаться: хотя все еще действует принцип "чего бы это ни стоило", немногие осмеливаются подвергать сомнению возвращение к финансовой дисциплине. Дискуссии о будущем долговом бремени в Германии вызывают недоумение: "Иногда мне кажется, что мы больше немцы, чем сами немцы", - усмехается Лемус.

"(...) Текущий уровень процентных ставок не сказывается на готовности северных стран как можно скорее вернуться к нормальной жизни. "Они не собираются постоянно оставаться на таком низком уровне", - утверждает Юри Хакямиес, генеральный директор Конфедерации финской промышленности. Его страна, добавляет он, не может ждать: "Во время пандемии долг вырос до 70% ВВП. Однако из-за старения населения государству придется тратить 500 млн евро в год в течение следующих двадцати лет".

"(...) По другим вопросам, таким как европейская промышленная политика или стратегическая автономия, Хельсинки, Копенгаген и Стокгольм "занимают оборонительную позицию", - отмечает Йоран фон Сюдов, директор Шведского института европейских политических исследований (SIEPS). Совместные усилия в области цифровых технологий или экологического перехода могут принести пользу их компаниям, которые часто находятся на переднем крае в этих областях. Но "в шведском контексте все, что выглядит как протекционизм, является неприемлемым", - уточняет фон Сюдов.

"Однако изменения все же заметны. Так, шведы осознали свою неподготовленность к пандемии и необходимость европейского сотрудничества. Что касается премьер-министров Финляндии и Дании, Санны Марин и Метте Фредериксен, то они вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Эстонии Каей Каллас только что что написали в Европейскую комиссию обращение в пользу европейского цифрового суверенитета", - резюмирует Le Monde.