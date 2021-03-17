Франция устанавливает новый возраст сексуального согласия, делая исключение для "Ромео и Джульетт"

"После нескольких скандалов, связанных с педофилией, французский парламент ужесточает законы. В будущем любые половые сношения с несовершеннолетними в возрасте до 15 лет будут считаться изнасилованием. Исключения будут действовать только для любовных отношений между подростками", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В ночь на вторник французские депутаты единодушно проголосовали за внесение поправок в законодательство о защите несовершеннолетних от преступлений сексуального характера. Текст Национальной ассамблеи по нескольким пунктам отличается от разработанного Сенатом проекта. В центре дебатов стоял вопрос о том, с какого возраста взрослые при половом сношении с несовершеннолетними могут ссылаться на согласие подростков. Так как во Франции до сих пор не существовало такой возрастной границы, суды зачастую оказывались перед дилеммой", - отмечает журналист Рудольф Бальмер.

"Бывали даже случаи, когда в суде обвиняемым выносили оправдательный приговор в связи с тем, что 11-12-летние подростки якобы давали свое согласие на секс. Центральную роль в дебатах играла книга под названием "Согласие" Ванессы Спрингоры. В ней она критикует сомнительную идею о том, что при половом сношении со взрослыми подростки могут дать согласие. Она сама в возрасте 14 лет подвергалась домогательствам со стороны 49-летнего писателя Габриэля Мацнева", - говорится в статье.

"В этой связи депутаты решили, что в будущем взрослые в случае секса с несовершеннолетними младше 15 лет не смогут ссылаться на их согласие. Это означает, что в таком случае секс по обоюдному согласию принципиально невозможен и будет считаться изнасилованием, даже если не применялось насилие, принуждение и не было совершено нападение".

"Закон еще должен быть рассмотрен во втором чтении в Сенате. Вероятно, он будет принят еще до лета. По мнению феминистки Сьюзи Ройтман из Национального общества за права женщин, недостаток новых правил заключается в том, что взрослый должен знать, что его жертве меньше 15 лет. Это, по ее словам, открывает неприятную перспективу бесконечных судебных дебатов о том, не выглядела ли жертва взрослее 15-летнего подростка", - передает NZZ.

"Во время дебатов также обсуждался вопрос том, не должен ли закон принять во внимание любовь между подростками. В качестве аргумента приводилась и мировая литература. После долгой дискуссии депутаты приняли решение об установлении исключения для юных пар. Статья, которая войдет в историю парламента как "статья Ромео и Джульетты", предусматривает, что половые сношения с подростком младше 15 лет законны, если разница в возрасте между партнерами составляет не более 5 лет, а их отношения начались до того, как старшему из них исполнилось 18 лет".

"Особого и более строгого регулирования Национальная ассамблея требует для случаев педофилии с инцестуальным характером. Из-за особой зависимости внутри семейных отношений возрастная граница, ниже которой нельзя ссылаться на согласие, устанавливается в 18 лет. (...) В январе дискуссия разжигалась и делом известного политолога Оливье Дюамеля. В разоблачительной книге, которая уже стала бестселлером, его падчерица Камилла Кушнер обвинила его в том, что он неоднократно насиловал ее брата-близнеца, когда ему было 13 и 14 лет. Это был не единственный скандал с инцестом, о котором - после очень долгого молчания жертв - внезапно стало известно общественности. То, что долгое время было табу и стыдливо скрываемой семейной тайной, стало публичным в соцсетях под хэштегом #MetooIncest".

"Во многих случаях педофилии жертвы осмеливаются рассказать о случившемся лишь спустя годы. Поэтому в предварительных дебатах также обсуждалась возможность отменить понятие исковой давности в отношении преступлений сексуального характера подобного рода. Но пока срок давности преступлений остается прежним - в 2018 году он был увеличен с 20 до 30 лет с момента достижения жертвой совершеннолетия", - пишет NZZ.