"Супернаркотик" из интернета - во время пандемии больше молодых людей стали страдать от порнозависимости

"Потребление порнографии населением растет уже много лет. Медики, изучающие различные виды зависимости, и психиатры все чаще бьют тревогу, ведь это явление прослеживается во всех возрастных группах, однако молодые люди подвержены ему в большей степени, и у них могут развиться психические нарушения. Особенно это касается молодых мужчин. Во времена коронавируса, удаленной работы из дома и недостаточных возможностей для времяпрепровождения зависимость от порнографии все больше становится социальной проблемой", - пишет немецкий журнал Stern.

"Раньше моими пациентами были в основном мужчины 40-50 лет, за спиной у которых было 2-3 неудачных брака и несколько сексуальных партнерш и которые в какой-то момент задались вопросом: может быть, это связано со мной?", - рассказал во вторник во время онлайн-конференции австрийского союза Safersurfing психиатр и исследователь зависимых состояний Корнелиус Рот-Шэфф, уже на протяжении четырех десятилетий изучающий феномен сексуальной зависимости".

"Но в последние 20 лет мои пациенты все больше молодеют. Это цифровое поколение 25-30-летних, некоторые из которых столкнулись с порнографией в интернете еще до полового созревания", - указал эксперт. Он процитировал исследования из США и Швеции, согласно которым от интернет-порнографии зависимы 5-8% населения. По данным эксперта по зависимым состояниям Михаэля Мусалека, многие годы занимающего должность главного врача Института Антона Прокша в Вене, 75% из них являются мужчинами".

ВОЗ не считает чрезмерный просмотр порнографии зависимостью, хотя навязчивое сексуальное поведение, к которому относится и чрезмерное потребление порнографии, с 2019 года является, согласно ВОЗ, психическим заболеванием, отмечает издание.

"При этом, по мнению Мусалека, порнография обладает "высоким потенциалом зависимости" - и скорее сравнима с героином, чем с алкоголем. (...) Рот-Шэфф и вовсе говорит о "сексуальном супернаркотике".

"У невролога и психотерапевта из Мюнхена Хайке Мельцер есть пациент, который смотрит порно по 40 часов в неделю. (...) Большую проблему она видит в разрыве связи между межчеловеческими отношениями и сексуальной жизнью. "Человек использует другого лишь как помощь в мастурбации", - говорит она. У нее также есть пациент, которому всего лишь 17 лет. "В 11 лет он посмотрел в даркнете все, что можно было посмотреть".

20-летние молодые люди, смотрящие слишком много порнографии, "едва ли способны вести сексуальную жизнь в реальном мире, они испытывают проблемы в достижении оргазма или же им требуется виагра". "Порноиндустрия рука об руку работает с фармацевтической промышленностью", - говорит Мельцер.

"По ее мнению, коронакризис усугубляет проблему: "Опасность возрастает, когда человек работает из дома, ведь так исчезает социальный контроль и можно включить порно, например, даже во время работы".

"Необходимо, чтобы на это отреагировало общество и политика", - призвал президент Австрийского союза психотерапевтов Петер Штиппль".