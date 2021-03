17 марта 2021 г. Лиза Нэнди | The Times Комплексный обзор - это упущенная возможность по России и Китаю "После продолжительной задержки на этой неделе наконец-то была обнародована долгожданная стратегия глобальной безопасности Великобритании. Нам нужен был план, который отвечал бы беспрецедентным вызовам нашего времени - миру, который бесконечно более сложен, чем предыдущая эпоха, миру, сформированному опасностями климатических изменений, ростом Китая, все более частым использованием нашими противниками прокси-сил и новыми формами боевых действий, которые оставили поля сражений без границ. Вместо этого мы получили документ, который вскрыл пропасть между заявленными амбициями правительства и его действиями: от угроз России и Китая до сокращения вооруженных сил и помощи, риторика правительства не имеет никакого отношения к его действиям (...)", - пишет на страницах The Times британский теневой министр иностранных дел Лиза Нэнди. "Это была возможность перевернуть страницу потерянного десятилетия во внешней и оборонной политике и изложить последовательную стратегию, - считает она. - Обзор был богат лозунгами и риторикой, но слабее в том, что касается того, как справляться с проблемами - правильно обозначенными. Государственные и гибридные угрозы со стороны враждебных государств. Изменение климата. Дезинформация и болезни". "Вместо того, чтобы устранить противоречия в международной политике этого правительства, комплексный обзор послужил только тому, чтобы высветить их. По множеству вопросов действия правительства полностью не соответствуют высоким амбициям, изложенным в этом документе", - уверяет Нэнди. "В обзоре в отношении России выносится диагноз как угрозы номер один для безопасности Великобритании. Но почему же тогда правительство потратило больше полутора лет на то, чтобы подавить, а затем противодействовать преданию огласке доклада по России? Несмотря на обещания, содержащиеся в обзоре, ни одна из 21 рекомендации еще не была реализована, оставляя брешь в нашей защите". (...) "Хотя премьер-министр Великобритании отчаянно пытается действовать в качестве глобального лидера, подчеркивая важность соблюдения верховенства закона, правительство неоднократно нарушало международное право, от отношений с ЕС до статуса островов Чагос. И оно порывает с десятилетиями консенсуса по контролю над вооружениями и разоружению. Это затрудняет для нас призыв к другим - от Китая до России и Ирана - выполнять свои обязательства и подрывает наш авторитет в глазах союзников, партнеров и оппонентов", - пишет она. (...) "Великобритании нужна стратегия, но больше всего ей нужно правительство, которое не будет говорить одно, а делать другое", - заключает автор публикации. Источник: The Times