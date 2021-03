17 марта 2021 г. Дэвид Уиннингс | The Wall Street Journal Астрономы не в состоянии улавливать сигналы из космоса, потому что на Земле слишком много шума "Радиосигналы, улавливаемые огромным телескопом в южноафриканской пустыне, могут помочь разгадать загадки Вселенной. Но гораздо чаще они позволяют астрономам знать, что местные жители решили поболтать. Вышка сотовой связи примерно в 37 милях от радиотелескопа в пустыне Кару мешает экспериментам по обнаружению импульсов от остатков взорвавшихся звезд. Сигнал вышки маскируется под радиоимпульсы, которые астрономы пытаются обнаружить в небе", - пишет The Wall Street Journal. (...) "В мире радиоастрономии становится труднее, чем когда-либо, пробиться сквозь шум. В течение XX-го века радиоастрономы имели относительно легкий доступ к большей части радиочастотного спектра, который покрывает радиоволны и разделен на разные частотные диапазоны. Теперь мировые коммуникационные системы работают в спектре, который все больше перегружен - среди тех, кто борется за этот диапазон - провайдеры спутникового телевидения и телефонные компании", - сообщает газета. "Те, кто приезжает посетить мировые телескопы, часто прибывают в машинах с Wi-Fi, с умными часами на запястье и с мобильным телефоном в руках, и все это излучает радиосигналы, которые могут мешать работе астрономов. Развитие персональных технологий требует большего количества спутников для связи с Землей, что усугубляет проблему. Обратно на землю посылают сигналы и самолеты, - говорится в статье. - Самой новейшей проблемой является создание малых спутников нового поколения, которые летают вокруг Земли на высотах, измеряемых сотнями миль. Они все чаще используются для таких нужд, как наблюдение за Землей, коммуникации, сбор данных об изменении климата и отслеживание вражеских ракет. По оценкам, количество таких спутников, вышедших на орбиту в прошлом году, составило 1200, а в следующем десятилетии их ожидается более 10 тыс. Для сравнения, по данным консалтинговой компании Frost & Sullivan, в период с 2015 по 2018 год было запущено около 400 небольших коммерческих спутников". "Это все равно, что пытаться слушать кого-то, кто шепчет, в то время как все остальные кричат вам в самое ухо", - замечает Тони Бизли, директор Национальной радиоастрономической обсерватории в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. (...)Однажды астроном, работающий на телескопе Паркса в Австралии, был сбит с толку радиосигналом, который влиял на наблюдения за пульсаром - вращающимся остатком большой звезды, разрушенной в результате взрыва сверхновой. Астроном заметил, что сигнал появлялся днем, но, казалось, исчезал ночью. "Выяснилось, что помехи исходили от писсуара в туалете, связанного с центром для посетителей, - рассказывает доктор Джон Рейнольдс, руководитель службы эксплуатации Австралийского национального телескопа в Парксе. - Нам потребовался день, чтобы отследить происхождение сигнала. Сбоила электроника в системе автоматического смыва и при включении генерировала искры". "В другой раз мнения астрономов Паркса разделилось по поводу серии быстрых радиовсплесков (...). Их источником была микроволновая печь, которая звенела при открытии дверцы", - говорится в статье. "По словам Рейнольдса, некоторые астрономы стали проводить больше исследований в ночное время, полагая, что меньше людей пользуется телефонами и на близлежащих дорогах будет меньше машин. (...) (...) Когда помехи космических радиосигналов невозможно преодолеть, данные просто помечаются учеными как некачественные и удаляются. "Происходит реальная потеря данных, и на некоторых радиочастотах больше невозможно вести наблюдение", - констатирует Бизли из Национальной радиоастрономической обсерватории, которая управляет телескопами в нескольких штатах США, а также на Виргинских островах США и в Чили. "Проблема очевидна в обсерватории Hartebeesthoek в Южной Африке, бывшей станции слежения за дальним космосом Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, ныне управляемой Южноафриканской радиоастрономической обсерваторией. По словам профессора Джастина Йонаса, главного технолога Южноафриканской радиоастрономической обсерватории, она больше не в состоянии проводить какие-либо исследования в области низких радиочастот из-за близости к быстрорастущему Йоханнесбургу", - говорится в публикации. "Когда более десяти лет назад начались дискуссии о Square Kilometer Array, глобальном проекте по созданию крупнейшего в мире радиотелескопа, нацеленного на изучение появления первых звезд и галактик, ключевым соображением было найти место, относительно свободное от помех. (...) Тем не менее, радиотишина может оказаться иллюзорной. Телескоп SKA будет работать на электричестве, будет требовать обслуживания, а данные будут регистрироваться на суперкомпьютерах, которые излучают радиосигналы внутри сильно экранированных зданий". "Это становится настоящим испытанием - обеспечить то,, чтобы не стать злейшим врагом самому себе", - подчеркивает Энтони Шинкель, руководитель программы SKA в CSIRO, национальном научном агентстве Австралии. Источник: The Wall Street Journal