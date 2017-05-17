Связь с Россией толкает Трампа в пропасть

"Начало политического суда, который может вылиться в смещение главы крупнейшей в мире державы, - вопрос крайне щекотливый", - отмечает El Mundo в редакционной статье. "Поэтому тот факт, что некоторые конгрессмены-демократы и эксперты по конституционному праву требуют импичмента Трампа в связи со всем, чем окутана отставка директора ФБР, указывает на серьезность скандала, который неуклонно разрастается", - говорится в статье.

"Опасная связь команды Трампа с официальной Москвой истощила и терпение республиканцев, когда газета The Washington Post разоблачила очередной эпизод. Президент передал сверхсекретную информацию об "Исламском государстве"* российскому министру иностранных дел Лаврову и спорной фигуре - послу Кисляку", - говорится в статье. Издание отмечает, что Трамп "признал этот факт с хвастовством, уверяя, что имеет "абсолютное право" делиться с Москвой конфиденциальными данными разведки, чтобы глубже вовлечь Россию в борьбу с исламским терроризмом".

Но, по мнению газеты, все намного сложнее, и эта история лишь еще сильнее испортит отношения Трампа с американскими спецслужбами.

"Белый дом обязан дать подробные объяснения, а также развеять все подозрения, витающие вокруг отставки Коми", - заключает издание. "Есть большие подозрения, что ближайшие партнеры Трампа, возможно, действовали слаженно с хакерами, чтобы "сливать" информацию, наносящую вред Хиллари Клинтон. Так что стоит вопрос: может быть, отправив Коми в отставку, Трамп сумел помешать начатому расследованию?" - говорится в статье. Такое вмешательство представляло бы собой крайне серьезное нарушение со стороны Трампа.

Издание полагает, что ФБР следует продолжать расследование при полной свободе рук. "И если будут всплывать другие столь изобличающие откровения и основания, республиканцам будет очень трудно, даже имея большинство голосов, воспрепятствовать началу процесса импичмента", - говорится в статье.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.