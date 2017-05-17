Метаморфоза российских вооруженных сил

20-летний россиянин Максим, год назад призванный в армию, выбирает - вернуться к учебе или продолжить службу уже по контракту, повествует корреспондент El Pais Пилар Бонет. Родители, пострадавшие от экономического кризиса, уговаривают его остаться в казармах. "Минобороны обещает ему зарплату 35 тыс. рублей в месяц, но его невеста, которая страшится реальных рисков - например, войны в Сирии - и не хочет вести кочевую жизнь, угрожает ему разрывом, если он выберет вооруженные силы", - говорится в статье.

"Случай Максима - пример экономических мотивов, которые повышают притягательность профессии военного в России. Руководители этой страны культивируют в молодых людях боевой дух, используя многочисленные патриотические нарративы. Хорошо экипированные, более дисциплинированные, опирающиеся на риторику, которая объявляет их ценными людьми, российские солдаты очень непохожи на тех мальчиков в форме и разномастной обуви (в том числе в шлепанцах и тапочках), которые в 90-е годы на блокпостах в Чечне просили у журналистов сигареты", - говорится в статье.

В 2008-2012 году, когда министром обороны был Анатолий Сердюков, в армии прошла "самая важная реформа" за последние сто лет, считает военный аналитик Александр Гольц. До реформы "концепция обороны в России основывалась на массовой мобилизации миллионов резервистов в случае войны", говорит он. В мирное время армия рассматривалась как "начальная школа" военной подготовки. "Но подобная организация не годилась для борьбы с сепаратистами в Чечне. В 1999 году Москва не смогла подыскать воинскую часть численностью 65 тыс. человек, которая требовалась ей для борьбы с "агрессией международного терроризма" на Северном Кавказе. В то время Россия располагала лишь боевыми единицами численностью 55 тыс. человек, которые к тому же были рассеяны по всей стране", - говорится в статье.

Сердюков покончил с массовой мобилизацией и кардинально сократил количество воинских частей. Благодаря этому в феврале 2014 года имел место "крупнейший успех модернизации российской армии, когда накануне аннексии Крыма, по приказу Путина, 40 тыс. военнослужащих были в рекордно короткий срок развернуты вдоль российско-украинской границы", говорит Гольц.

"Однако после развертывания сил НАТО, которое последовало за аннексией Крыма и войной на Восточной Украине, российские военные возвращаются к старой структуре "некомплектных воинских частей", отмечает Гольц. Причина в том, что, поскольку Россия хочет противостоять НАТО в военном отношении, она считает, что необходимо растянуть войска на всем протяжении западных границ - от Арктики до Черного моря. В "военную повестку дня" Кремля возвращаются задачи, которые решал СССР, но они трудновыполнимы по демографическим и экономическим причинам, утверждает эксперт", - говорится в статье.

Валентина Мельникова, много лет руководящая Союзом комитетов солдатских матерей, подтверждает, что российская армия стала более дисциплинированной, чем в прошлом, но полагает: с тех пор, как министром обороны стал Шойгу, ситуация ухудшается. Мельникова говорит: "Сердюков отдавал приказы и контролировал, и таким образом предотвращались самоубийства и дедовщина, но у Шойгу другие заботы типа патриотических реконструкций с использованием муляжа Рейхстага и нелегального направления своих солдат и офицеров на Украину". По словам активистки, вооруженные силы используются "так, словно они партизаны, и занимаются диверсиями - не подходящим для них делом, причем не имея удостоверений личности, уставной формы и государственной защиты, которая оказывается спецслужбам".