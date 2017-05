17 мая 2017 г. Дженна Маклафлин и Робби Греймер | Foreign Policy Будут ли партнеры американской разведки отныне доверять Трампу? "Подлинная опасность, заключенная в решении президента Трампа поделиться секретной информацией с российскими официальными лицами, состоит не в том, что он сделал что-то противозаконное, а в том, что зарубежные партнеры теперь поостерегутся делиться конфиденциальной информацией - это опасно для способности властей США отслеживать угрозы безопасности", - пишет Foreign Policy, ссылаясь на интервью с бывшими сотрудниками администрации и разведслужб США. Журналисты Дженна Маклафлин и Робби Греймер напоминают: как сообщила газета The Washington Post, Трамп 10 мая раскрыл главе МИД РФ Лаврову и российскому послу Кисляку "весьма конфиденциальную "информацию с кодовым словом", предоставленную союзником США и касавшуюся угрозы, которую несет для авиации "Исламское государство"*" (формулировки Foreign Policy). Издание утверждает: "Эту угрозу, касающуюся взрывчатки в лэптопах, планируется обсудить на встрече с официальными лицами ЕС сегодня". Газета приводит комментарии источников: "Как сказал в телефонном интервью один бывший высокопоставленный сотрудник администрации, президент может рассекречивать, что захочет и когда захочет, но это раскрытие информации может повлечь за собой "эффект волны". Есть риск, что зарубежные партнеры - причем не только та страна, которая поделилась информацией секретного источника, - "замкнутся на себе и сократят или ограничат обмен информацией даже по вопросам вне сферы контртеррористической деятельности", сказал он". Советник по нацбезопасности Макмастер заявил журналистам, что в разговоре не раскрывались никакие "источники и методы", а то, что Трамп сообщил россиянам, можно получить и из открытых источников. "Однако в статье в The Washington Post утверждалось, что Трамп раскрыл название города, где страна-партнер раздобыла информацию об угрозе для авиации", - напоминают авторы. Неназванный "бывший высокопоставленный сотрудник разведки" сообщил изданию, что зарубежные партнеры США сейчас полагают: "Слишком многое вышло из-под контроля, так что я, возможно, лучше кое-что придержу при себе". Сотрудники Белого дома подчеркнули, что Трамп всего лишь пересказал информацию, о которой был проинформирован. Но экс-разведчик заметил: бывают столь конфиденциальные разведданные, что профессиональным разведчикам ясно, как они были получены. Несколько бывших сотрудников администрации США и разведслужб предположили в интервью изданию, что информация поступила от Иордании или Израиля. По словам одного из них, источник информации, возможно, опасается, что "источники и методы в конечном итоге станут известны Ирану" благодаря взаимоотношениям Тегерана с Москвой. Издание также утверждает, что видные американские законодатели не были посвящены в курс дела. "Один из сотрудников аппарата сенатского комитета по делам разведки сообщил нашему журналу, что никто не информировал комитет о беседах Трампа. Сенаторы узнали о них из The Washington Post", - говорится в статье. Источник: Foreign Policy