Запрет на провоз ноутбуков может распространиться на рейсы из Европы

"Соединенные Штаты могут распространить свой запрет на использование в полете ноутбуков и крупной электроники на некоторые рейсы из европейских стран. Этот шаг привлекает внимание к растущему беспокойству по поводу совершенствования навыков террористов, изготавливающих бомбы, - сообщают Кавита Сурана и Джессика Холзер в Foreign Policy. - Ожидается, что заместитель министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк полетит в Брюссель в среду, чтобы договориться с чиновниками Европейского союза о деталях потенциального запрета на провоз ноутбуков. По словам пресс-секретаря Европейской комиссии, данной встрече предшествовали телефонные переговоры, в ходе которых министр внутренней безопасности США Джон Келли и несколько комиссаров ЕС обсудили данный вопрос".

"Расширение запрета произошло бы как раз в тот момент, когда президент Дональд Трамп и Белый дом борются с потоком критики, вызванной тем, что Трамп напрасно разгласил полученную от партнера США секретную информацию о связанной с ноутбуками террористической угрозе перед российскими чиновниками на прошлой неделе в Овальном кабинете", - говорится в статье.

"Он последует за введенными в марте Соединенными Штатами и Великобританией директивами о запрете на провоз ноутбуков и других крупных электронных устройств в салонах самолетов, прибывающих в Соединенные Штаты и Великобританию из нескольких ближневосточных стран, - указывают авторы. - Вероятное введение расширенного запрета наводит на мысль, что данная угроза реальна и не является предлогом для того, чтобы поставить подножку некоторым ближневосточным авиалиниям, которые, по словам американских авиаперевозчиков, ведут нечестную конкуренцию за дальние грузовые перевозки".

"Распространение данного запрета на Европу "указывает, что угроза реальна и продолжает вызывать большие опасения", - сказал Рик "Оззи" Нельсон, бывший вертолетчик ВМС США, а ныне - эксперт по национальной безопасности в Центре стратегических и международных исследований.

"Министерство внутренней безопасности как организация очень хорошо понимает, как запрет на провоз ноутбуков повлияет на общественность, - отметил Нельсон. - Такие запреты не вводят, если нет существенных надежных разведданных".

"В зависимости от масштабов, расширение запрета может повлиять на десятки тысяч пассажиров международных рейсов и, вероятно, станет головной болью для бизнес-путешественников и авиалиний, которые полагаются на них, когда речь идет о прибыли. До 40% путешественников из-за рубежа прибывают в США из Европы", - сообщают Сурана и Холзер.

"Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности Дэвид Лапан сказал, что окончательное решение о расширении запрета не достигнуто. На совещаниях, которые состоятся в среду, чиновники намерены "оценить любые новые угрозы и выработать общий подход к их устранению", по словам пресс-секретаря Европейской комиссии", - передают журналистки.