17 мая 2017 г. Деметри Севастопуло | Financial Times Трамп вызывает еще большую отчужденность американского разведывательного сообщества "То, что президент Дональд Трамп поделился секретными разведданными с российскими чиновниками, усилит напряженность между Белым домом и американским разведывательным сообществом, - прогнозирует Деметри Севастопуло в Financial Times. - Хотя президент может рассекретить почти любую тайну, эксперты говорят, что его поступок повредит процессу рекрутирования шпионов и осложнит обмен секретной информацией внутри американского правительства из-за опасений по поводу того, как Трамп обращается с разведданными". "Пол Пиллар, бывший высокопоставленный разведчик, сказал, что случившееся усугубит имеющуюся напряженность в отношениях между Белым домом и разведывательным сообществом", - передает автор. "Эти отношения между президентом и разведывательным сообществом начались как худшие на моей памяти", - сказал Пиллар, добавив, "что последний эпизод нанесет серьезный ущерб". "Согласно отчетам, разглашенная информация была повышенно-секретного характера - настолько секретного, что ее, вообще-то, даже защитили от несанкционированного доступа. Это многое говорит о том, насколько ограниченным был доступ к ней, - сказал бывший разведчик. - Во-вторых, ею поделились с русскими - не с одним из союзников, а со страной, которая активно действует наперекор нашим интересам в Сирии, страной, которая пальцем не пошевелила, чтобы бороться с ИГИЛ*, страной, которая играла с нашими выборами". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: Financial Times