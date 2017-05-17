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17 мая 2017 г.
17 мая 2017 г.

Рэчел Ревец | Independent

Бывший юрисконсульт Буша: Трампа следует подвергнуть импичменту согласно 25-й поправке к Конституции

Дональд Трамп может быть отстранен от должности президента США согласно поправке 25 к американской конституции в связи с тем, что он, как утверждается, раскрыл русским секретную информацию, полагает бывший юридический советник Джорджа Буша-младшего по вопросам этики, передает корреспондент The Independent Рэчел Ревец.

Ричард Пейнтер написал в Twitter, что "любой другой президент был бы отстранен в течение 48 часов" за распространение информации, полученной от союзника США, без его разрешения.

"Кабинет и вице-президент должны прочитать поправку 25", - добавил Пейнтер.

Согласно разделу 4 поправки 25, президент может быть смещен с должности, если будет признан неспособным "осуществлять полномочия и обязанности своей должности", сообщает автор статьи.

"Хотя поправка была разработана на случай болезни или смерти, как в случаях с бывшими президентами Джоном Кеннеди и Рональдом Рейганом, это определение можно распространить и на другие ситуации, в которых президент не способен выполнять свои обязанности", - говорится в статье.

Ранее Трамп заявил, что у него было "абсолютное право" обсудить засекреченную информацию с российским послом Сергеем Кисляком и министром иностранным дел России Сергеем Лавровым на прошлой неделе.

"Как президент я хотел поделиться с Россией (на официальной встрече в Белом доме), и у меня есть на это абсолютное право, сведениями о терроризме и безопасности авиаполетов", - написал Трамп.

Разглашение данных, в котором обвиняют Трампа, не является незаконным, но его критики могут счесть это проявлением некомпетентности, которое способно подорвать доверие в разведывательных структурах, отмечает автор статьи.

Источник: Independent


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