17 мая 2017 г. Обзор прессы | Inopressa Болтливость Трампа может вылиться в кризис доверия? Очередной "просчет" президента США, когда он раскрыл на встрече с российскими чиновниками конфиденциальное разведданные, свидетельствует, скорее, о его "наивности", но он может не только подорвать отношения с союзниками, но и потопить его собственный президентский корабль, пишут американские и британские СМИ. "Президентство Трампа находится в состоянии вечной турбулентности, что, как кажется, нравится ведущему актеру, - говорится в редакционной статье The Wall Street Journal, озаглавленной "Болтливость топит президентства". - Последний вихрь касается раскрытия Трампом конфиденциальных разведданных русским - и каковы бы ни были детали инцидента, опасность в том, что есть предел турбулентности, которую могут выдержать президентства и не рухнуть". "Во вторник появились новости о том, что союзник, собравший материал, - это Израиль, - говорится далее, - и данное разоблачение может поставить под угрозу это и другие отношения по обмену разведданными. Израильтяне могут отмалчиваться, если они будут думать, что их досье будут отмываться через США, попадая к русским, чтобы потом быть переданными их иранским и сирийским клиентам, а другие иностранные спецслужбы могут утратить доверие к США". "Трамп слишком часто способствовал созданию образа неопытного, импульсивного начальника, который способен выдать секреты зарубежному врагу, - считает издание. - Сам факт проведения российской встречи был политическим просчетом, особенно на следующий день после того, как он уволил директора ФБР Джеймса Коми посреди расследования предполагаемых российских связей штаба Трампа". "Этот выплеск показывает, почему доверие к президенту столь важно, - считает редакция газеты. - Если люди не верят словам Трампа или не доверяют его суждениям, они не будут интерпретировать факты в его пользу или отзываться на его просьбы о поддержке". В завершение статьи говорится, что "Трампу надо осознать, сколь он близок к тому, чтобы потерять республиканцев, которые нужны ему, чтобы провести повестку, которая определит его успех. (?) Америка проводит выборы каждые два года, а соратники проводимой Трампом политики в Конгрессе отдалятся, если он станет похож на обузу". "Миллионы американцев, - заключает издание, - осознали недостатки Трампа, но решили, что стоит пойти на этот риск. Они предположили или, по крайней мере, надеялись, что он возвысится до уровня обстоятельств и требований работы. Если он этого сделать не сможет, то он предаст их надежды, а его президентство утонет у него на глазах". Другое американское издание, The New York Times, в редакционной статье под заголовком "Можно ли доверять Дональду Трампу государственные секреты?" пишет, что случившееся - "еще одно подтверждение угрозы, которую представляет беспорядочно себя ведущий президент". "Трамп защитился (как обычно, в Twitter), заявив, что делиться сверхсекретными разведданными с иностранным противником - это нечто, на что "я имею абсолютное право", - информирует газета. - Что ужасает, так это то, что он прав. Но он не в состоянии понять, что его избрали ради интересов Америки, а не его собственных". "Достаточно печально, что разведывательное сообщество теперь, видимо, будет делать все возможное, чтобы отгородить конфиденциальную информацию, источники и методы от этого безответственного лидера, - говорится далее. - Однако у президента США имеется неограниченный доступ к секретам страны, и практически неограниченная власть действовать в одностороннем порядке по вопросам национальной безопасности. Это закреплено нашей Конституцией - но то же можно сказать и о средствах ограничения опасности, которую представляет лидер, злоупотребляющий властью". "Мы видим подлинного Трампа, - пишет газета в завершение. - Та же самая невнимательность и невежество, тщеславие и глупая импульсивность почти потопили его бизнес - пока не вмешались его кредиторы, прежде чем он утянул их за собой". "Так что же будут делать республиканцы, - вопрошает издание, - пока он рискует сделать то же самое с нами? Они могли бы задуматься о плане. Нисходящая спираль становится все более стремительной". В редакционной статье под заголовком "Разбазаренные секреты" британская газета The Times пишет, что Трамп "был абсолютно неправ, разгласив информацию таким образом, что Россия получила возможность проследить ее тайный источник в опасном местонахождении в Сирии. Такая беспечность ставит под угрозу людей и отношения. Опасность в том, что она подвергнет риску долгосрочные договоренности по обмену разведданными между Америкой и ее союзниками, - главным из них является Британия - от которых зависит безопасность Запада". "Несдержанность Трампа будет восприниматься его самыми убежденными критиками как намеренная - с целью произвести впечатление на Сергея Лаврова, - пишет газета. - Скорее же - что не менее тревожно - это было наивностью. Если это так, то она вписывается в тенденцию наносящих ущерб промахов, которые подрывают его администрацию". "Прошло лишь четыре месяца из четырехлетнего срока, - говорится далее, - и эти месяцы были отмечены небрежной выработкой политического курса, взрывоопасными заявлениями на публику и - насколько могут судить все, кто находится за пределами Белого дома - хаотичным управлением". "Не доверяя способности Вашингтона держать под контролем информацию, полученную ценой большого риска и затрат, союзники в НАТО и на Ближнем Востоке перестанут ею делиться, - продолжает редакция. - Это ослабит способность Америки победить ИГИЛ*, что является главным приоритетом внешней политики Трампа после обезвреживания северокорейской атомной угрозы". "Еще одни отношения по обмену разведданными уже провалились - те, что связывают Белый дом и американское разведывательное сообщество", - пишет газета. По словам редакции, "война Трампа с его собственными разведслужбами продолжается, и она не могла бы быть более тревожной. Этому президенту требуются все разведданные, что он может получить". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.