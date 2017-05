17 мая 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Израиль простит Трампа, но его скандальное досье растет Секретные разведданные, которые Трамп передал российской стороне, поступили из Израиля, но его посол дал успокоительные заверения - в отличие от других встревоженных союзников США на Ближнем Востоке и в Европе. Европейские СМИ пишут, что Трамп "не глуп, но ничего не понимает в политике и представляет угрозу безопасности США", некоторые советуют американцам ставить вопрос об импичменте. "Засекреченные разведданные, которые президент Трамп раскрыл на прошлой неделе при встрече с российскими официальными лицами в Белом доме, были предоставлены Израилем", - утверждает The New York Times, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников - действующего и бывшего. Эта история может нанести урон американо-израильским отношениям, а также создает вероятность передачи такой информации Ирану, пишут авторы, называя Иран "близким союзником России" и "страной, которая в данном регионе несет основную угрозу Израилю". "Израильские официальные лица не стали подтверждать, что это они были источником информации о некоем заговоре "Исламского государства"*, которой поделился Трамп. Израильский посол в США Рон Дермер вновь подтвердил, что обе страны сохранят тесные взаимоотношения в сфере борьбы с терроризмом", - передают журналисты. Издание напоминает: "Трамп написал в Twitter, что имеет "абсолютное право" делиться информацией в интересах борьбы с терроризмом, а свою встречу с россиянами назвал "очень-очень успешной", когда позднее кратко появился перед прессой в Белом доме". Всего за несколько дней до визита президента США в Израиль в следующие понедельник-вторник "выяснилось, что секретная информация, которую Трамп во время разговора с главой российского МИДа Сергеем Лавровым передал России, была собрана главнейшим союзником США на Ближнем Востоке - Израилем", пишет обозреватель немецкой Handelsblatt Франк Вибе. История взрывоопасна по той причине, что Россия является союзником Ирана, а Иран в Израиле считают опасным противником. В частности, во вторник из Израиля пришел твит, что "он (Трамп) продает наши тайны и разоблачает то, что нам свято. Не признает Стену Плача. Сказать, что визит пройдет под плохим знаком, значит сильно преуменьшить". Между тем это не единственный инцидент перед визитом Трампа в США: один из сотрудников команды Трампа у Стены Плача в Иерусалиме, где он находился ради подготовки визита Трампа, заявил следующее: "Это не ваша территория, это часть Западного берега". Белому дому пришлось оправдываться в ответ на запрос Израиля, что данное высказывание не отражает позиции президента США. Научный сотрудник Трансатлантической группы Фонда Маршалла "Германия-США" Лелия Русселе в интервью Liberation сказала: даже если Трамп, открыв информацию русским, не сделал ничего незаконного, его поведение усиливает недоверие иностранных союзников. При этом "иностранные державы знают, что этими досье в администрации Трампа управляют весьма компетентные люди". "Двустороннее сотрудничество между различными странами в сфере обороны и разведки выстроено много лет назад, и было бы удивительно, если бы оно исчезло после подобной ошибки", - указала эксперт. "Естественно, произошедшее может усилить недоверие союзников США, когда им надо поделиться какими-то сведениями с американцами. Однако подобная осторожность и так уже существовала после (...) начала непредсказуемого мандата Трампа", - сказала Русселе. Она отметила, что сегодняшняя полемика в США "прибавилась к уже существующей напряженности вокруг связей команды Трампа с Россией. Последним эпизодом стало увольнение директора ФБР". "Возникают также стратегические вопросы об американской внешней политике на Ближнем Востоке: рассматривается ли теперь Россия в качестве союзника в борьбе против "Исламского государства"* в Сирии? Эта проблематика будет центральной на саммита НАТО в Брюсселе 25 мая и может создать разногласия внутри Североатлантического альянса. С Трампом ни в чем нельзя быть уверенным. Он наверняка сохранит простор для маневрирования в отношении России", - убеждена Руссселе. "Некоторые союзники Америки отреагировали с тревогой и недоумением на сообщения о том, что президент Трамп поделился информацией, полученной от государства-союзника, с Россией, хотя чиновники не торопились с заключением относительно того, что его действия воспрепятствуют обмену разведданными между США и их ближайшими партнерами", - пишет The Wall Street Journal. "Если будет нанесен какой-то ущерб, то самым серьезным он может быть на Ближнем Востоке, отметил один бывший чиновник Белого дома. Там США зависят от разведслужб страны региона в деле получения разведданных", - пишет газета. В Европе продемонстрировала ощутимую тревогу Германия, говорится в статье. Буркхард Лишка, член Комитета по разведке Бундестага, заявил, что если Трамп на самом деле передал секретную информацию, то это "вызывает большую обеспокоенность". Один экс-чиновник Белого дома отметил, что потенциальный ущерб от раскрытия данных был увеличен широким обсуждением инцидента. Если бы он был скрыт, то и Кремль, скорее всего, держал бы его в секрете. Сейчас многочисленные иностранные разведслужбы, как дружественные, так и враждебные, знают об этом инциденте. "Так что каждая разведслужба на Ближнем Востоке, сотрудничающая с США, возможно, размышляет, не были ли раскрыты ее источники и методы", - заявил чиновник. У президента США новая неприятность? Дональд Трамп откровенно признался в том, что разболтал дружественным спецслужбам из России секретную информацию. Немецкое издание Focus побеседовало с экспертом по США Кристианом Хаке о возможных последствиях скандала. "В принципе, Трамп может делать что хочет - он президент Соединенных Штатов. Вопрос в том, какие последствия это будет иметь. И тут важно, какую именно информацию он передал", - сказал Хаке. Эксперт не исключает, что со стороны Трампа это было "отвлекающим маневром на фоне скандала вокруг ФБР". "Спецслужбы уже сейчас снабжают Трампа не полной информацией (...) Этого человека больше не представляется возможным сдерживать ни в этическом, ни в политическом плане - международное сообщество уже не воспринимает его всерьез. В мире сложилась взрывоопасная ситуация", - считает собеседник издания. "Я не думаю, что в ближайшем будущем Трампу грозит импичмент", - сказал эксперт, но добавил: "Никогда не говори никогда" - и напомнил о существовании 25-й поправки к Конституции США. "Если президент физически или психически не в состоянии управлять страной и этот факт конституируют вице-президент и администрация, президентом станет Майк Пенс. Я не удивлюсь, если политики и военные работают в этом направлении", - заявил эксперт. Удавка еще больше затянется на его шее, "если выяснится, что его компании используют себе во благо контакты президента", указал еще один момент Хаке. "В случае с его дочерью это уже становится очевидным - например в отношении прав на продажу продукции ее компании в Китае. Если этих примеров будет становится все больше, семья Трампа в Белом доме не задержится", - считает эксперт. "Каждую неделю по новому скандалу", - пишет обозреватель немецкой Die Welt Клеменс Вергин по поводу тревожной истории с разглашением президентом США Трампом секретных сведений России. "Случившееся показывает, что неумение контролировать свои порывы может стать реальной угрозой для безопасности, - считает Вергин. - Трамп ведет себя словно ребенок, который хочет нравиться другим, и потому действует на эмоциях, не просчитывая последствия". Теперь же многие союзники США зададут себе вопрос, а стоит ли им делиться с ними секретами, если американский президент не умеет держать язык за зубами. А это, в свою очередь, опасно, так как для успешной борьбы с терроризмом союзникам необходимо обмениваться информацией, говорится в статье. Еще одна проблема заключается в отношении Трампа к правде - и к своим сотрудникам. В понедельник вечером он отдал распоряжение своему советнику по национальной безопасности, его заму и госсекретарю опровергнуть историю, о которой рассказала The Washington Post, а уже на следующее утро "совершил разворот на 180 градусов". На сей раз пострадала репутация его советника Макмастера, полагает автор. "Америка Трампа становится сверхдержавой цинизма", - заключает Вергин. "Некоторые конгрессмены-демократы и эксперты по конституционному праву требуют импичмента Трампа в связи со всем, чем окутана отставка директора ФБР, и это указывает на серьезность скандала, который неуклонно разрастается", - говорится в редакционной статье испанской El Mundo. "Опасная связь команды Трампа с официальной Москвой истощила и терпение республиканцев, когда президент передал сверхсекретную информацию об "Исламском государстве"* российскому министру иностранных дел Лаврову и спорной фигуре - послу Кисляку", - говорится далее. Трамп "признал этот факт с хвастовством, уверяя, что имеет "абсолютное право" делиться с Москвой конфиденциальными данными разведки, но, по мнению газеты, все намного сложнее, и эта история лишь еще сильнее испортит отношения Трампа с американскими спецслужбами. "Белый дом обязан дать подробные объяснения, а также развеять все подозрения, витающие вокруг отставки Коми", - призывает издание. "Если будут всплывать другие столь изобличающие откровения и основания, республиканцам будет очень трудно, даже имея большинство голосов, воспрепятствовать началу процесса импичмента", - говорится в статье. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Также по теме: Болтливость Трампа может вылиться в кризис доверия? (Inopressa, обзор англоязычных редакционных статей) Похвастался перед Россией? Трамп слишком сильно эмоционально зависим, чтобы быть президентом (The Guardian) Будут ли партнеры американской разведки отныне доверять Трампу? 