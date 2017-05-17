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17 мая 2017 г.
17 мая 2017 г.

Нардин Саад | Los Angeles Times

Русский актер Олег Видов, "Роберт Редфорд советского кино", умер в возрасте 73 лет

"Русский актер Олег Видов, любимец женщин, покинувший Советский Союз в годы холодной войны, чтобы сделать карьеру в Голливуде, умер в возрасте 73 лет", - пишет Los Angeles Times.

По словам представителя актера Кэти Джуры, Видов, игравший в фильмах "Красная жара", "Дикая орхидея" и "Любовная история", скончался в Уэстлейк-Виллидж (Калифорния) от осложнений рака.

Светлые волосы, голубые глаза и привлекательная внешность принесли ему славу "Роберта Редфорда советского кинематографа" и сделали его одним из самых популярных актеров в своей стране в 1970-х, отмечает автор статьи Нардин Саад.

Видов привлек внимание международных кинематографистов, снявшись в саге о викингах Габриэля Акселя "Красная мантия", которая была номинирована на награду Каннского кинофестиваля в 1967 году. Он снялся более чем в 50 фильмах в своей стране.

В 1985 году Видов переехал в США, несмотря на требования вернуться в Москву и не разочаровывать своих поклонников.

"Я чувствую себя очень комфортно в Лос-Анджелесе, так как вокруг меня - мои коллеги, кинематографисты, - сказал он в интервью в 1985 году. - Когда я увидел замечательные американские фильмы, они стали для меня примером, заставили меня гордиться своей профессией и радоваться тому, что я актер кино".

Источник: Los Angeles Times


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