Макрон должен "переориентировать стратегические интересы Франции в сторону Востока"

С трибуны французской газеты Le Monde Андерс Фог Расмуссен, бывший генсек НАТО и бывший датский премьер, а ныне внештатный советник президента Украины, объясняет, почему Центральная Европа должна стать приоритетным направлением для Парижа.

"Эммануэль Макрон лично стал жертвой незримого и пагубного влияния России на французскую президентскую кампанию, будь то посредством открытой поддержки Марин Ле Пен или финансирования лавины "фейковых новостей", нацеленной на его дискредитацию. Должен ли теперь президент Франции Макрон положить конец этим кампаниям по дестабилизации со стороны России? Я придерживаюсь того мнения, что в этом для него кроется возможность переориентировать стратегические интересы Франции в сторону Востока, а не только Юга", - считает автор статьи.

"Именно на Востоке европейский проект находится под давлением. И Европа может продемонстрировать свою способность преобразовывать и перестраивать отношения между соседями. Именно на Востоке Россия начала кампанию по дезорганизации, развернутую сегодня на полную мощность. Именно на Востоке, начиная с 2014 года, Украина стала линией фронта в борьбе против влияния России. А значит, именно на Востоке, на Украине подрывной стратегии Москвы должно быть нанесено поражение",- заявляет бывший генсек НАТО.

"Начиная с 2014 года руководители государств по обе стороны Атлантики ответили на российскую агрессию серией экономических санкций, созданием препятствий и своей поддержкой Украины. Несмотря на определенное воздействие и некоторое подавление желания России усиливать свое давление на Западе, санкции все же оказались недостаточными для того, чтобы заставить ее покинуть восток Украины", - отмечает Расмуссен.

"Эммануэль Макрон может начать решать эту проблему посредством усиления санкций против России в июне, когда он примет участие в своем первом европейском саммите. Он может призвать своих новых европейских коллег растянуть санкции на 12 месяцев, вместо их стандартного автоматического продления на 6 месяцев, применявшегося до сих пор, тем самым символизируя усиление европейской позиции в этом вопросе", - предлагает бывший генсек НАТО.

"В экономическом плане президент Макрон также мог бы сделать смелое предложение Украине по ее присоединению к Таможенному союзу с ЕС. В сочетании с договором о свободной торговле, подписанным несколько месяцев назад, и недавней либерализацией визового режима для украинских граждан, это придало бы Киеву необходимую политическую мотивацию для продолжения своего движения к реформам. Оказать помощь стране с 45 миллионами потребителей, позволить ей развернуться и открыть свой рынок - это непременно пойдет на пользу Европе", - призывает нынешний внештатный советник президента Украины.

"Все эти действия оказали бы давление на Москву, с тем чтобы, наконец, произошло выполнение Минских соглашений. Благодаря усилиям Эммануэля Макрона четыре державы "нормандского формата" (Франция, Германия, Украина и Россия) могли бы быть дополнены США и Великобританией, способными добавить этим переговорам свое политическое влияние, с целью положить конец существующему положению вещей, которое ставит под угрозу будущее Украины и Европы", - рассуждает Расмуссен.