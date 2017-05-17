На Украине свирепствует интернет-война

Киевские власти недавно запретили деятельность на своей территории российских интернет-гигантов, входящих в число самых посещаемых сайтов на Украине, мотивируя это защитой от агрессии Кремля, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Киеве Стефан Сиохан.

Во вторник утром многие информационные интернет-сайты одновременно сообщили, что украинский президент принял решение заблокировать крупнейшие компании российского интернета. В первую очередь, это социальная сеть "ВКонтакте", под прицелом также "Одноклассники", а также сервис-ресурсы Yandex и Mail.ru. Санкции будут усилены и против компании по компьютерной безопасности "Лаборатория Касперского", говорится в статье.

Это решение, находящееся на стыке гражданской и военной сферы, было подтверждено журналисту Le Temps одним источником из президентской администрации. 28 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) одобрил "коллективное решение" по расширению санкций против отдельных российских компаний (точное их число - 468), "обвиненных в поддержке аннексии Крыма и сепаратизма на востоке Украины", пишет Сиохан.

"По данным этого источника, запрет нацелен не на наказание за выложенный контент, а на то, чтобы "взяться за владельцев, то есть тех, кто вовлечен в антиукраинские действия". В понедельник без огласки, при отсутствии всякой общественной дискуссии, президент Петр Порошенко подписал указ, усиливающий санкции. Тем самым он ввел свою страну в закрытый клуб, состоящий всего из 30 стран мира, где введен запрет на социальные сети", - считает автор статьи.

Подобная мера вызвала сдержанную оценку наблюдателей. "Нет никакого объяснения, каким образом будут осуществлены эти действия, на данный момент ни одно средство не является эффективным", - комментирует Наталья Гуменюк, главный редактор онлайн-медиа hromadske.tv. "Чтобы заблокировать все сайты, указанные в этом указе, потребуется высочайший уровень технической подготовки интернет-провайдеров", - считает Виталий Мороз, руководитель программ новых медиа в неправительственной организации "Интерньюз-Украина".

"Как бы то ни было, указ президента Украины, подписанный менее чем через неделю после того, как ЕС упразднил визовый режим для украинцев, представляет собой не только суровое предупреждение для страны с 42-милионным населением, но и новый эпизод психологической и информационной войны, которую ведут Киев и Москва. По сути, три ресурса из тех, которых коснулись санкции, - "ВКонтакте", Yandex и Mail.ru, - входят в топ-5 самых посещаемых на Украине", - отмечает автор.

"Эти российские ресурсы подконтрольны ФСБ, следовательно, они представляют угрозу для украинской безопасности", - указал Виталий Мороз и добавил, что "многие официальные лица используют соцсети для обмена секретной информацией и оказываются во власти кибератак". Особо серьезно воспринимается угроза в военном плане. "Многие военнослужащие используют "ВКонтакте" на фронте, не зная, что этим они подвергают опасности свою жизнь", - утверждает Мороз.

"Действительно, согласно докладу, датированному декабрем 2016 года, социальная сеть "ВКонтакте", популярная у военнослужащих обоих лагерей, могла быть использована в качестве вредоносной программы типа "Троянский конь" хакерской группой Fancy Bear (считающейся связанной с российской военной разведкой) для ввода вредоносного кода, указывающего пророссийским силам на перемещение войск и позиции украинской армии в ходе боев", - пишет Сиохан.

Реакция экспертов по этому вопросу крайне противоречива, говорится в статье.

"Если такая мера будет применена, то она станет наилучшей поддержкой для защиты информационного суверенитета Украины", - считает Евгений Федченко, основатель вебсайта StopFake и директор школы журналистики при Киево-Могилянской академии. Позиция киевского политолога Михаила Минакова иная: "Вот какие уроки правительство извлекает из "арабской весны" и революции Майдана - запретить социальную сеть, которой пользуется наибольшее число украинцев".

Последствия подобного информационного протекционизма могут быть очень опасными на востоке страны, который и так уже дестабилизирован, продолжает журналист. "На востоке возможно дальнейшее усиление антиукраинских настроений, а также сопротивление любым действиям, предпринятым правительством, и недостаток доверия к государству", - выражает свои опасения Елена Горошко, профессор, заведующая кафедрой межкультурной коммуникации и иностранного языка Национального технического университета в Харькове, самом большом русскоговорящем городе страны.

В настоящий момент тысячи интернет-пользователей находятся в выжидательной позиции. Во вторник Тася Пугач, пиар-директор "Театра переселенцев", экспериментальной труппы, известной своими спектаклями о войне, включила смартфон и не поверила глазам. "Я уснула на Украине, где только что были отменены визы с Европой, а проснулась в Северной Корее", - сказала молодая женщина.