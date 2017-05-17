Почему российские наблюдательные самолеты летают над территорией США и Великобритании

"Россия планирует провести два разведывательных полета, в то время как и Москва, и Вашингтон согласны, что уровень доверия между странами низок", - сообщает Дамиен Шарков в Newsweek.

Следующий полет состоится до 20 мая, над территорией США, по согласованному с Вашингтоном маршруту.

"С 1992 года 34 страны являются сторонами Договора по открытому небу, устанавливающего меры для наблюдательных полетов безоружных летательных аппаратов над территориями друг друга, - говорится в статье. - Его подписало большинство стран НАТО, а также Украина, Россия, Белоруссия, Грузия, Босния и Герцеговина, Швеция, Финляндия. Согласно Госдепартаменту США, "данный договор разработан для повышения взаимопонимания и уверенности за счет предоставления всем участникам, независимо от их размера, прямой роли в сборе информации посредством воздушной фотосъемки вооруженных сил и деятельности, представляющей для них интерес".

"Россия обычно использует картографические реактивные самолеты "Антонов" Ан-30 или более крупные "Туполев" Ту-154. Над США до 20 мая будет летать модифицированный Ту-154М Лк-1. Этот самолет используется российской армией для пассажирских перелетов, в том числе международных перевозок персонала", - говорится в статье.