17 мая 2017 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Трамп, возможно, изменил политику США в сфере разведки в отношении России. А возможно, и нет "Признание президентом Трампом того, что он поделился разведданными по терроризму с Россией, стало чем-то вроде победы для президента Владимира Путина, мантра которого о создании мирового альянса по борьбе с экстремистами никак не получала развития на Западе", - пишет корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар. Повторяемые Путиным призывы к единству в борьбе с терроризмом зачастую встречались с недоверием, будучи истолкованы как дымовая завеса, прикрывающая насилие, разжигаемое Кремлем в Чечне, на Украине и в Сирии, говорится в статье. Затем в четверг американский президент, кажется, откликнулся на этот призыв, по крайней мере, на мгновение, когда Трамп написал в Twitter, что обмен конфиденциальными разведданными с Россией в рамках борьбы с терроризмом - хорошая идея. "Я бы хотел, чтобы Россия значительно усилила борьбу против ИГИЛ* и терроризма", - написал он. Это может свидетельствовать о значительном изменении в политике, утверждают политические аналитики. "Кремль изловчился, пытаясь привлечь президента США к сотрудничеству таким необычным способом, - считает аналитик Максим Трудолюбов. - Это большая и совершенно неожиданная удача для Кремля". Однако, учитывая непостоянство Трампа, Трудолюбов и другие эксперты подчеркивают неясность того, сохранится ли такое сотрудничество. Неожиданный способ, при помощи которого произошел обмен информацией, затрудняет оценку, отражает ли это постоянное изменение курса, отмечает автор. "Проблема заключается в том, что и Россия, и США имеют в виду разные вещи, когда говорят о борьбе с терроризмом в Сирии, - полагает эксперт по российско-американским отношениям (Европейский университет, Санкт-Петербург) Иван Курилла. - Вопрос состоит в том, попытаются ли они преодолеть пропасть во взаимопонимании". По мнению аналитиков, если США и Россия будут стремиться к подлинному новому сотрудничеству в борьбе с терроризмом, Россия бы предпочла, чтобы это произошло после встречи двух президентов, намеченной на июль, а не через Twitter и запутанные, противоречащие друг другу опровержения в Вашингтоне. "Признает ли кто-то эту идею или нет, но в некоторых кругах в Москве царит веселье по поводу растерянности в американской столице", - пишет Макфаркуар. "Конечно, мы смотрим на этот хаос из Москвы с легкой улыбкой, - говорит близкий к Кремлю политолог Сергей Марков. - Очень многие американцы раньше именно так смотрели на хаос в России. Это своего рода психологическая месть". У американских чиновников, озабоченных внутренними проблемами, также будет меньше времени на то, чтобы вмешиваться в российские дела, добавил он. Источник: The New York Times