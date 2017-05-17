США становятся своего рода Турцией

При Дональде Трампе США и Турция "становятся все больше похожи друг на друга", утверждает Штефан Гэтц-Рихтер, корреспондент немецкого журнала Der Spiegel. "Турецкий президент Эрдоган уже привел свою страну в то состояние, в которое Трамп ведет свою", - пишет автор. Своими твитами, интервью и заявлениями "Трамп все больше и больше подтверждает точность этого фатального, но истинного тезиса".

"Так же, как в Турции половина населения в середине апреля пережила шок в результате референдума Эрдогана о "президентском режиме", в США полстраны после оглашения результатов выборов в ноябре 2016 года были потрясены, - говорится в статье. - Причем эта 50-процентная параллель видна не только со статической, но и с географической точки зрения: в обеих странах люди, которые теперь полагают, что они оказались словно в дурном сне, живут на побережьях и в крупных городах". Напротив, сельские жители как в США, так и в Турции считают, что пришло их время. В обоих случаях они видят в своих президентах "долгожданных избавителей".

Однако, в отличие от демагога и циника Трампа, Эрдоган "выполнил свое обещание их социальной интеграции и поразительным образом воплотил его в реальность: турки, проживающие в сельских районах, выиграли, получив улучшенный доступ к системам здравоохранения и образования, модернизированной инфраструктуры и целого десятилетия экономического роста, начавшегося с 2003 года", отмечает Гэтц-Рихтер.

Все это "обеспечило Эрдогану политическую лояльность, которой он теперь пользуется для того, чтобы получить поддержку избирателей для своего радикального поворота к автократии". Трамп же устроен совершенно по-другому: он будет лишь подтрунивать над избирателями и не будет всерьез выполнять свои обширные обещания, считает автор.