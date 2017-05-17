Собянин становится "ужасом" в глазах граждан

Мэр Москвы постепенно "становится "ужасом" в глазах граждан", пишет Юлиан Ханс на страницах немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung.

"Если допустить, что у кого-то есть цель настроить против государства даже самых спокойных граждан, то вряд ли можно придумать программу лучше, чем выгнать миллионы людей из их квартир и дать расплывчатое обещание переселить их в новые", - иронизирует журналист. Но благодаря своему плану по сносу пятиэтажек в российской столице "мэру Сергею Собянину удалось то, что крайне редко удается оппозиции, а именно - заставить десятки тысяч москвичей выйти на улицы с протестом". Эти люди хотят уберечь свои дома от сноса и не верят обещаниям Собянина, что взамен они получат равнозначные или даже лучшие квартиры.

Противники проекта считают его "непрозрачным" и крайне удобным для манипуляций, тем более что в списке домов под снос находятся не только ветхие панельные дома, но и кирпичные в хорошем состоянии. Но инвесторы, как подчеркивает издание, будут платить хорошие суммы за участки в центре столицы и затем построят там здания в четыре раза выше снесенных.

Между тем 58-летнему Собянину "и в страшном сне не приснилось бы настраивать граждан против властей. Даже напротив: Собянин стал практически идеальной моделью лояльного Кремлю аппаратчика путинской эпохи, эдаким менеджером без харизмы и политических амбиций. Администрацией во плоти". Кстати, в 2001 году Собянин, будучи губернатором Тюменской области, одним из первых региональных руководителей вступил в только что основанную партию Кремля "Единая Россия".

Как бы то ни было, до сих пор москвичи связывали имя Собянина прежде всего с дорогой уличной плиткой, которую в Москве укладывали повсюду и из-за которой в дождь на улицах стали появляться реки и озера, а в морозы улицы превращались в каток. А за пределами столицы, где порой нет даже асфальтовых дорог, жалуются на то, что богатства, которые достали из сибирской земли, теперь укладывают в московскую. "Но по сравнению с программой по сносу, которую мэр называет "реновацией", недовольство тротуарами станет просто цветочками", - подытоживает Ханс.