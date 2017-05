17 мая 2017 г. Ной Снайдер | The Atlantic Как эмбарго спасло русскую культуру еды Еще пять лет назад "русская кухня по-прежнему буксовала в советском болоте картошки и борща", пишет в своей статье в The Atlantic журналист Ной Снайдер. "Изысканные обеды предполагали преимущественно импортную кухню, а локаворизм (потребление местной еды. - Прим. ред.) оставался чем-то иностранным - по крайней мере, как концепция. Однако за последние несколько лет группа российских фермеров, шеф-поваров и рестораторов дала начало возрождению российской гастрономии", - продолжает он. "Они нашли неожиданного союзника в лице президента Путина. Когда в 2014 году Запад наложил на Россию санкции за аннексию Крыма и разжигание войны на востоке Украины, Путин в ответ запретил импорт сельхозпродукции из ЕС, а также из США и еще нескольких стран", - напоминает автор. Хотя эмбарго привело к резкому росту цен на продукты, большинство россиян заявило, что оно укрепило уважение к России, пишет автор, ссылаясь на опрос "Левада-Центра". "А для российского сельского хозяйства запрет действительно стал подарком. В ситуации, когда многие ингредиенты нельзя достать (а другие запредельно подорожали после обвала рубля в 2014 году), повара ищут производителей поближе к дому", - говорится в статье. Ресторатор Аркадий Новиков представил публике несколько проектов, где делается упор на местной еде, - например, бургерные "Фарш", где используется только российское мясо. "Белый кролик", где повар Владимир Мухин творит современные блюда на основе дореволюционных рецептов, занял 23-е место в списке "50 лучших ресторанов мира". Создатель фермерского кооператива LavkaLavka Борис Акимов предостерегает, что это движение только начинается и проблем масса. Например, слабость российской инфраструктуры иногда превращает доставку продуктов с фермы в настоящий кошмар. Но Акимов добавляет: "Люди стали больше думать о том, что едят, об ответственном потреблении, о поддержке местных фермеров". Теперь LavkaLavka имеет свой рынок в пригороде, пять магазинов и ресторан. Источник: The Atlantic