Трамп разболтал конфиденциальную информацию русским? Кремлевские СМИ на это не купились

"Внешне это выглядело новостью, за освещение которой российские государственные СМИ должны были ухватиться. Через несколько месяцев после вступления в должность президент Дональд Трамп не только удостоил главу московской дипломатии личного приема 10 мая в Овальном кабинете. Он также оказал российским гостям честь, предоставив им высококонфиденциальную информацию, согласно чиновникам разведки, на которых ссылается The Washington Post и другие крупные новостные СМИ на этой неделе", - пишет Саймон Шустер в американском журнале Time.

"С надлежащей российской подачей эти новости могли послужить свидетельством того, что Трамп серьезно собирался поладить с Кремлем - этот нарратив кремлевская пропаганда продвигала еще задолго до дня выборов, - говорится в статье. - Но вместо того, чтобы злорадствовать по поводу последнего признака американо-российской разрядки, российские СМИ отнеслись к новости как к пустышке - либо проигнорировав ее, либо принизив ее значимость, либо вслед за Трампом отрицая версию событий The Washington Post".

Однако, как отмечает журналист, внимание российских СМИ было привлечено ярким ответом на скандал Марии Захаровой, официального представителя российского МИДа, который она опубликовала во вторник у себя в Facebook. "Ребята, вы опять американских газет начитались? Не надо их читать. Их можно использовать по-разному, но читать не надо - последнее время это уже не только вредно, но и опасно", - цитирует автор Захарову.

"Эта тирада звучала очень похоже на одну из вспышек [ярости] Трампа против американской прессы, - отмечает журналист. - И на протяжении последних нескольких месяцев любая критика Трампа или его администрации имела склонность вызывать схожий ответ со стороны российских подконтрольных государству СМИ, у которых вошло в привычку изображать мир таким, каким бы его хотел видеть Трамп".

Единственным исключением стало то, что Лавров, в отличие от Трампа, допустил фотографа на уже упомянутую встречу 10 мая, а российские новостные агентства в тот же день опубликовали фотографии из Овального кабинета, говорится в статье.

"Но на этой неделе, после того как разразился последний скандал о связях Трампа с Москвой, российский медийный аппарат, как кажется, был рад загладить вину, - продолжает автор. - Сюжет "Вестей" дошел даже до того, что обвинил соперницу Трампа на выборах в организации возмущения". "Последняя шпионская история неотделима от политического контекста поливания грязью Дональда Трампа, - цитирует Шустер слова журналиста "Вестей", прозвучавшие в вечернем выпуске новостей за вторник. - Хоть Хиллари Клинтон и была побеждена, оказывается, она еще не сломлена". "Даже Трамп не смог бы лучше все подать", - подытоживает автор.