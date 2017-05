17 мая 2017 г. Майкл Хейден | The Washington Post Экс-директор ЦРУ: Трамп подтверждает, что он "полезный дурак" России "В ноябре, за несколько дней до выборов, я попытался проанализировать странную привязанность Дональда Трампа к Владимиру Путину и различные контакты между членами его штаба с парнями из России", - пишет Майкл Хейден, экс-директор ЦРУ и АНБ, в статье для The Washington Post. "Лучшее объяснение, которое пришло мне на ум, было то, что русские называют polezni durak", - продолжает генерал в отставке. "Этот термин советских времен описывает наивного человека, которого Кремль обычно презирал, но которого он мог подтолкнуть делать вещи в свою пользу, - говорится в статье. - Как ни жаль это сообщать, шесть месяцев спустя термин "полезный дурак" до сих пор кажется вполне уместным описанием". "Президент Трамп продолжает противиться выводу о том, что Россия вмешалась в американский избирательный процесс", - отмечает Хейден. "Теперь русские на переднем плане в другой полемике, за которую на этот раз полностью ответственен президент, - говорится далее. - На прошлой неделе, как сообщил The Washington Post, президент раскрыл высоко конфиденциальные разведданные об ИГИЛ* российскому послу Сергею Кисляку и главе МИД РФ Сергею Лаврову во время встречи в Овальном кабинете". "Конечно, - пишет экс-директор ЦРУ, - президент обладает абсолютной властью рассекречивания и на практике должен иметь большую свободу действий касательно того, чем он хочет делиться с другими странами. Но здесь вопрос не в полномочиях президента вообще, а в работе данного президента". "Управление - это новая территория для Трампа, - говорится далее. - Он один из наименее опытных президентов в истории страны. Нет никаких свидетельств его эрудированности или хотя бы глубокого интереса к процессу управления США. У него мало международных знаний помимо сферы недвижимости и бизнеса". "Но даже с таким тоненьким портфолио он выглядит неспособным на скромность перед лицом такой неопытности, - продолжает Хейден. - Судя по всему, президент проявляет нетерпение в отношении процесса и обучения, выказывая сверхъестественную уверенность в своих собственных знаниях и инстинктах и равнодушие, а возможно, и презрение к правительственным институтам, которые задуманы, чтобы способствовать его успеху". "Так что тут удивительного, если импульсивный президент, как кажется, отклонился от сценария, чтобы театрально предупредить своих российских посетителей, - заключает бывший директор ЦРУ. - Или же он хотел впечатлить их мастерством своих разведслужб?" В завершение статьи Хейден пишет, что, вероятно, администрация попробует вычислить тех, кто передал информацию журналистам. "Но хочется надеяться, что она также уделит большое внимание тому, чтобы сделать нашего президента более осведомленным и подготовленным - и более открытым к процессу и протоколу, которые управляли поведением других, находившихся на этой высокой должности". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post