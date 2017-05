17 мая 2017 г. Филип Ракер, Карен Деянг | The Washington Post В Овальном кабинете с Трампом и русскими: широкие улыбки и длинные языки "Запросто разражаясь критикой и задабривая на своем свободном английском, Сергей Лавров вызывал сердитые взгляды и улыбки у чиновников четырех американских администраций в течение более чем двух десятилетий в качестве высокопоставленного представителя России", - пишут журналисты The Washington Post Филип Ракер и Карен Деянг. "Так что ни для кого не стало сюрпризом, что, когда российский министр иностранных дел нанес визит президенту Трампу вечером в среду, на лицах всех присутствовавших в Овальном кабинете были широкие улыбки - как раз вовремя, чтобы официальный фотограф из Москвы запечатлел выглядевшей панибратской встречу с глазу на глаз, которую Трамп, возможно, сейчас хотел бы забыть", - говорится в статье. Лавров слушал, как Трамп хвастался разведданными, которые он получает, и делился строго секретной информацией от партнера США, пишет издание. Российский президент Владимир Путин 2 мая поговорил по телефону с Трампом и обратился к нему с просьбой. По словам высокопоставленного американского чиновника, у Путина появились "новые идеи" о том, как остановить кровопролитную гражданскую войну в Сирии, и он заметил, что Лавров скоро приедет в США на заранее запланированную встречу с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. "Вы его примете?" - спросил Путин Трампа, по данным чиновника. "Да", - ответил Трамп. С начала кризиса на Украине США пытались продемонстрировать, что они не ведут "дела в обычном режиме с российскими фигурами", утверждает Эндрю Вейсс, вице-президент по исследованиям Carnegie Endowment for International Peace. Однако Путин и его представители, по словам Вейсса, "пытались при любой удобной возможности уменьшить эту международную изоляцию и продемонстрировать, что они вернулись в сообщество наций и к насущным делам". Несмотря на претензии США к России, включая ее возможное вмешательство в президентские выборы, американские чиновники организовали встречу Лаврова с Трампом, пишет издание. По словам Вейсса, это "лишает нас и без того незначительного рычага влияния на русских, который у нас есть, и заставляет нас выглядеть слабаками". Встреча состоялась утром 10 мая, и помощники в Белом доме приложили все усилия, чтобы не позволить этому плану просочиться в прессу. Встреча с Лавровым была подтверждена не ранее 10:30 9 мая, когда было опубликовано ежедневное расписание президента, отмечают авторы. Эта дата была назначена до того, как Трамп узнал, что ему придется уволить Джеймса Коми с поста директора ФБР во второй половине дня 9 мая. Советники президента понимали, что это будет плохо выглядеть с политической точки зрения, по словам одного из них, но они решили, что последствия будут столь же плохими, если Трамп внезапно отменит встречу с Лавровым, так что он оставил планы в силе, говорится в статье. Американские и российские официальные лица, которые вели переговоры о визите, заранее согласовали, что встречу будет снимать только один официальный фотограф от каждой делегации, пишет газета. Авторы напоминают, что российский фотограф оказался по совместительству сотрудником ТАСС. На снимках, отобранных ТАСС для публикации, Трамп, Лавров и посол России в США Кисляк смеялись, как будто они рассказывали анекдоты или фамильярно шутили, отмечает газета. "Все эти фотографии, опубликованные русскими, на которых они смеются, собравшись в кружок, - это же страна, которая только что нарушила наш суверенитет, только что вмешалась в наши президентские выборы, - возмущается бывший посол США в России Майкл Макфол. - К сожалению, это посылает сигнал, что Трампа это не волнует". "Перед встречей Трампу были предоставлены информационные материалы вместе с сопроводительным меморандумом, где подчеркивались моменты, которые, по мнению его советников по национальной безопасности, он должен был обсудить с Лавровым", - говорится в статье. "Во времена Обамы обычно имел место предварительный брифинг, и мы проходились по всем пунктам беседы, - пояснил Макфол, который готовил Обаму к встрече с Лавровым в Овальном кабинете в мае 2009 года. - В тот момент президенту должны были сообщить о том, какая информация является конфиденциальной, а какая нет". После встречи на прошлой неделе Лавров похвалил Трампа, напоминает издание. "Диалог между Россией и США теперь свободен от идеологии, которая была для него характерна при администрации Барака Обамы", - сказал глава российского МИДа. Источник: The Washington Post