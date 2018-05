17 мая 2018 г. Адам Роунсли | The Daily Beast "Разгневанный" Джаред Кушнер потерял самообладание, когда русские не предоставили компромат на Хиллари Клинтон По свидетельству Роба Голдстоуна, британского музыкального промоутера и друга Трампов, который помог организовать скандальную встречу между Наталией Весельницкой и Дональдом Трампом-младшим в "башне Трампа" в июне 2016 года, а теперь дал показания юридическому комитету Сената, Джаред Кушнер "занервничал" и "разозлился", когда адвокат со связями в Кремле продолжила говорить об американских санкциях, вместо того чтобы выполнить обещание предоставить компромат на Хиллари Клинтон, сообщает The Daily Beast. Показания Голдстоуна контрастируют с тем, что Кушнер публично заявил об этой встрече. По его словам, он был "утомлен" и "удивлен" тем, что говорила Весельницкая. Республиканцы из комитета по разведке Палаты представителей пришли к выводу в своем заключительном докладе по российскому вмешательству в выборы 2016 года, что Кушнер вместе с Трампом-младшим и Полом Манафортом "ожидали получить - но так и не получили - компрометирующую информацию о кандидате Клинтон" во время упомянутой встречи, говорится в статье. Голдстоун, со своей стороны, сообщил, что Кушнер очевидно разозлился, когда Весельницкая произнесла длинную диатрибу против антироссийских санкций США и их влиянии на усыновление сирот. "После нескольких минут этой утомительной презентации Джаред Кушнер, сидевший рядом со мной, как показалось, немного занервничал и сказал: "Я просто не понимаю, о чем вы говорите. Не могли бы вы больше сосредоточиться и, возможно, начать сначала?" - вспоминал Голдстоун, согласно расшифровке слушаний, опубликованных юридическим комитетом Сената в среду. - И я помню, что она повторила свою презентацию точно с того момента, с которого начала в прошлый раз, почти слово в слово, что, судя по его жестам, разозлило его еще больше". Источник: The Daily Beast