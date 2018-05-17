Черновой вариант итальянского соглашения предполагает механизм выхода из еврозоны и отмену санкций в отношении России

"Самые паникерские прогнозы, прозвучавшие в Евросоюзе, начинают походить на реальность", - пишет в El Pais журналист Даниэль Верду.

"Первоначальный проект соглашения о правительстве между "Лигой" и "Движением 5 звезд", который просочился в прессу на днях, содержит откровенно тревожные для Брюсселя элементы; кстати, Брюссель уже несколько дней обеспокоенно взирает на "кухню" итальянского альянса противников истеблишмента. Среди этих элементов фигурирует создание механизма, который позволит при необходимости выйти из единой валюты, предложение получить от ЕЦБ что-то вроде прощения итальянского долга, а также формирование органа, который существовал бы параллельно совету министров, чтобы принимать политические решения в обход обычных каналов. Обе партии уже заявили, что это старый документ. Однако ему всего-то от силы три дня", - говорится в статье.

"Итальянская редакция HuffPost опубликовала на правах эксклюзива черновой вариант документа, в нем 39 страниц и несколько "бомб с часовым механизмом" для отношений Италии с ЕС в будущем. Помимо всего прочего, коалиция демонстрирует свою близость к России (как уже демонстрировала во многих случаях) и просит снять торговые санкции в отношении страны, возглавляемой Владимиром Путиным", - говорится в статье.

Издание отмечает, что авторы документа вскоре дезавуировали его. Но, по мнению автора, дезавуировали только наполовину. Он цитирует заявление итальянских партий: "Договор о правительстве, опубликованный Huffington Post, - это старая версия, которая была значительно изменена в ходе последних встреч. Нынешняя версия не совпадает с этой. Содержание во многом изменилось радикально".

Как бы то ни было, газета пересказывает черновик и приводит выдержки из него. "Государственное управление Европой понадобится переосмыслить, в том числе монетарную политику", - сказано в документе. Вот еще одна цитата: "Нужно ввести методы технического и правового характера, которые позволяли бы государствам-членам выходить из Валютного союза, таким образом, чтобы они могли вновь обрести свой суверенитет или остаться вне зоны единой валюты с положением о перманентном отказе от участия. Таким образом государства-члены смогут задействовать совместный путь согласованного выхода (из еврозоны. - Прим. ред.) в случае, если на то будет очевидная народная воля". Журналист комментирует, что это совпадает с предвыборными обещаниями "Лиги" и идеологией ее экономических стратегов Армандо Сири и Клаудио Борги.

По мнению газеты, в документе больше всего привлекает внимание идея "попросить ЕЦБ об аннулировании государственных ценных бумаг на 250 млрд евро - то есть, о заморозке и аннулировании части облигаций, находящихся в руках ЕЦБ". Издание подчеркивает, что устав ЕЦБ недвусмысленно запрещает такие действия.

Документ содержит "обязательство проводить внешнюю политику на основе того, что национальные интересы играют центральную роль, а также по принципу невмешательства во внутренние дела стран". Журналист утверждает: "Черновик подтверждает, что Италия останется в составе НАТО вместе с США как привилегированный союзник, но при политике открытости в отношении России". Россия, как сказано в документе, "воспринимается не как угроза, а как экономический и коммерческий партнер. В связи с этим целесообразна немедленная отмена санкций, наложенных на Россию, дабы реабилитировать ее как стратегического собеседника в целях урегулирования региональных кризисов в Сирии, Ливии и Йемене".

"Помимо экономических аспектов, обе партии должны были договориться о том, что Россия - "не военная угроза, а потенциальный партнер НАТО и ЕС". Особенно при контролировании таких вопросов, как исламский экстремизм, потоки мигрантов и региональная напряженность", - пересказывает газета документ.