По сообщению немецкого телеканала ARD, друг Путина тайно скупает немецкую недвижимость

Российский олигарх Аркадий Ротенберг в обход санкций тайно приобретает недвижимость в Германии с помощью подставных фирм. Такие подозрения появились у журналистов SWR и Berliner Zeitung, которые проанализировали структуру собственности высококлассных объектов недвижимости в крупных городах Германии, сообщает Focus.

В центре расследования, подробности которого представил телеканал ARD, среди прочих объектов недвижимости оказалось здание оперы в Мюнхене, деловой центр LES 1 в Гамбурге, отель Sofitel во Франкфурте-на-Майне, а также комплекс зданий Кудамм-каре на бульваре Курфюрстендамм в Берлине. Стоимость только этих четырех объектов оценивается приблизительно в 1 млрд евро, передает издание.

За покупкой указанной недвижимости, вероятно, скрывается российский предприниматель и олигарх Аркадий Ротенберг. Сделки по покупке недвижимости, ставшие предметом журналистского расследования, осуществлялись с помощью запутанной сети десятков компаний, часть из которых - офшоры. Сам Ротенберг с 2014 года находится в санкционном списке ЕС, что запрещает ему заниматься любой предпринимательской деятельностью на территории ЕС, говорится в статье.

След финансовых операций Ротенберга в Германии начинается с люксембургской фирмы Mars Propco 1, которая является застройщиком комплекса Кудамм-каре. Это дочерняя фирма другой компании, которая, в свою очередь, принадлежит еще одной фирме в Панаме. По данным SWR, она называется Dorado Services и ее владелец, согласно выписке из торгового реестра, - доверенное лицо Ротенберга Михаил Опенгейм, который предположительно был бизнес-партнером российского олигарха и владельцем долей различных офшорных компаний, передает корреспондент.

По мнению эксперта по России Бориса Райтшустера, Опенгейм является одной из центральных фигур в этой отвлекающей внимание цепочке. "В Москве каждый знает, что он близок к Аркадию Ротенбергу и каждый знает, насколько близок Аркадий Ротенберг к Путину. Это, так сказать, отвлекающий маневр", - сказал Райтшустер.

"Это маскировочная модель, паутина, служащая для того, чтобы спрятать настоящего собственника за большим количеством компаний, "вложенных" друг в друга", - уверен юрист и финансовый эксперт из Мюнхена Йоханнес Фиала.

В глаза бросается то, что многие нити в этой цепи ведут в никуда или заканчиваются на людях, очень близких к Ротенбергу. "Это говорит о том, что по этой недвижимости в конце цепочки, скорее всего, должен стоять Ротенберг", - передает издание слова Маркуса Майнцера из неправительственной организации "Сеть по налоговой справедливости" (Tax Justice Network).

Сам олигарх оставил запросы SWR и Berliner Zeitung без ответа. Михаил Опенгейм все обвинения опроверг, пишет Focus.