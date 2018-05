17 мая 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня США обижены и намерены доказать вмешательство России Сенатский комитет поддержал вывод разведслужб о том, что Москва пыталась помочь Трампу в 2016 году посредством хакерства и распространения дезинформации, пишет WSJ. NYT публикует большой материал о "тайных первопричинах расследования связей Трампа с Россией". The Daily Beast возвращается к "скандальной встрече" в "башне Трампа" с адвокатом Весельницкой, пообещавшей компромат на Клинтон и "разозлившей" Кушнера. "Руководимый республиканцами сенатский комитет поддержал вывод американских разведслужб о том, что Москва пыталась оказать поддержку президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году посредством хакерства и распространения дезинформации, - к такому заключению пришли обе партии, выступив против точки зрения комитета Палаты представителей и опровержений президента", - пишет The Wall Street Journal. В докладе комитета Палаты представителей по разведке, опубликованном ранее в этом году, говорится, что Россия имела целью не повысить шансы Трампа на победу на выборах, а подорвать саму идею свободных и честных выборов и распространить "хаос и разногласия" в США. Предполагаемая роль России в связи с выборами в США стала центральной частью расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. В результате деятельности Мюллера несколько человек признали себя виновными и было выдвинуто несколько обвинений, в том числе в налоговых махинациях и сговоре с целью отмывания денег. Ни одно из обвинений не связано с тайным соглашением с Россией, отмечает издание. Как заявила разведка в 2017 году, Путин отдал приказ начать кампанию с целью повлиять на исход выборов 2016 года, он пытался помочь Трампу прийти к победе и очернить Хиллари Клинтон, преследуя более широкие цели по подрыву западного либерализма, пишет издание. Члены сенатского комитета по разведке "не видят причин оспаривать эти выводы", заявил в среду председатель комитета сенатор Ричард Бёрр. Бёрр, председатель сенатского комитета по делам разведки, заявил, что не видит "никаких оснований оспаривать" выводы, представленные в последние недели президентства Обамы ЦРУ, АНБ, ФБР и Секретариатом директора национальной разведки США, пишет The New York Times. "Заявление Бёрра - явная отповедь самым пламенным сторонникам Трампа в Республиканской партии и СМИ правого толка, которые стараются изобразить выводы разведслужб как фальшивку адептов Обамы, обиженных на Трампа из-за его победы на выборах (...). Единственный логичный вывод, по их словам, уже сделан Трампом: расследование Мюллера - это "охота на ведьм", затеянная демократами", - говорится в статье. Между тем сотрудники разведслужб США, в том числе те, кого назначил сам Трамп, "много раз поддержали действия своих предшественников и постарались оградить расследование Мюллера от политических нападок", пишет корреспондент. "Сотрудники комитета потратили 14 месяцев на проверку источников, методик и работы аналитиков", - сказано в заявлении Бёрра. "Нет никаких сомнений в том, что Россия предприняла беспрецедентные усилия для вмешательства в наши выборы 2016 года". Сенатор-демократ Марк Уорнер, вице-председатель комитета, добавил: "Российские усилия были далекоидущими и изощренными, приказ о них отдал сам президент Путин, чтобы помочь Дональду Трампу и нанести урон Хиллари Клинтон". "Летом 2016 года ФБР отправило в Лондон пару агентов с миссией столь секретной, что о ней знала лишь горстка сотрудников", - пишет The New York Times в еще одной публикации. Их задачей было встретиться с послом Австралии, у которого были доказательства того, что один из советников Дональда Трампа-младшего заранее знал о вмешательстве России в выборы. Австралия позволила послу Александру Даунеру описать свою встречу с советником предвыборного штаба Джорджем Пападопулосом. Кодовое название операции - "Ураган перекрестного огня", отсылка к строчке из Rolling Stones "Я был рожден под ураганом перекрестного огня" (I was born in a crossfire hurricane), - "стало метким прогнозом того политического шторма, который продолжает срывать черепицу с ФБР", пишут журналисты. ФБР действовало более осторожно, чем когда-либо. "Агенты обдумывали, а затем отклоняли идеи о допросах ключевых соратников Трампа, которые, возможно, ускорили бы расследование, но рисковали обнаружить его существование. Высокопоставленные чиновники быстро убедились в том, что они не раскроют дело до дня выборов", - говорится в статье. "Факты, если бы они всплыли, могли бы разрушить кампанию Трампа: расследование велось в отношении будущего советника Трампа по национальной безопасности и главы его предвыборного штаба. У одного из советников, по-видимому, были контакты с российской разведкой. Другого подозревали в том, что он сам был российским агентом", - пишет NYT. Агенты "беспокоились, что любые открытые действия против кампании Трампа лишь подкрепят его заявления о том, что выборы подтасованы против него", отмечает издание. Никто из агентов и аналитиков не стремился вмешиваться в президентскую политику, говорят бывшие сотрудники, особенно пока агенты не знали, чем обернется информация австралийцев, сообщает газета. В те первые месяцы ФБР вело расследование в отношении четырех помощников кампании Трампа: Майкла Флинна, Пола Манафорта, Картера Пейджа и Джорджа Пападопулоса. В июле отставной британский шпион Кристофер Стил обратился к товарищу в ФБР за рубежом и предоставил доклады, связывающие сотрудников предвыборного штаба с Россией, продолжают авторы статьи. Но документы блуждали по организационной структуре ФБР. В октябре агенты полетели в Европу, чтобы расспросить Стила, но тот был раздосадован медлительностью ФБР и начал делиться своими находками с журналистами. В конце октября правоохранители признали, что ведут расследование, но призвали к сдержанности. За две недели до инаугурации Трампа высокопоставленные сотрудники спецслужб проинформировали Трампа о российских хакерах и сообщили, что Путин пытался посеять хаос на выборах, ослабить Клинтон и помочь Трампу выиграть. Затем глава ФБР Джеймс Коми встретился с Трампом лично, сообщив о докладах Стила и предупредив, что журналисты их получили. Коми заверил Трампа в том, что ФБР намерено его защищать, но Трампа было не убедить: за несколько часов до этого он заявил The New York Times, что истории о вмешательстве России в выборы продвигают его противники, чтобы отвлечь внимание от его победы, говорится в статье. По свидетельству Роба Голдстоуна, британского музыкального промоутера и друга Трампов, который помог организовать скандальную встречу между Наталией Весельницкой и Дональдом Трампом-младшим в "башне Трампа" в июне 2016 года, а теперь дал показания юридическому комитету Сената, Джаред Кушнер "занервничал" и "разозлился", когда адвокат со связями в Кремле продолжила говорить об американских санкциях, вместо того чтобы выполнить обещание предоставить компромат на Хиллари Клинтон, сообщает The Daily Beast. Показания Голдстоуна контрастируют с тем, что Кушнер публично заявил об этой встрече. По его словам, он был "утомлен" и "удивлен" тем, что говорила Весельницкая. Голдстоун, со своей стороны, сообщил, что Кушнер очевидно разозлился, когда Весельницкая произнесла длинную диатрибу против антироссийских санкций США и их влиянии на усыновление сирот вместо того, чтобы выдать компромат на Клинтон. "Прокуроры из команды спецпрокурора Роберта Мюллера и адвокаты российской фирмы, попавшей под суд по обвинению в финансировании операции по вмешательству в американские президентские выборы 2016 года, поспорили в среду из-за планов правительства США предоставить огромные объемы электронных доказательств", - сообщает Спенсер С.Хсу в The Washington Post. "Компания "Конкорд менеджмент и консалтинг", основанная бизнесменом Евгением Викторовичем Пригожиным по прозвищу "повар Путина", не признала себя виновной", - говорится в статье. Первые слушания по уголовным делам, обычно формальные, в данном случае "переросли в политический театр, так как адвокаты связанной с Кремлем компании (...) обвинили прокуроров во лжи и громко ругались". "Адвокаты "Конкорда" обвинили Мюллера в том, что он предъявил "вымышленные" обвинения по поводу заговора о "вмешательстве" в американские выборы по личным политическим мотивам", - передает автор. "Причина очевидна, и она политическая. Чтобы оправдать собственное существование, специальному прокурору надо обвинить россиянина - любого россиянина", - заявили адвокаты Эрик Дюбелье и Кэтрин Сайкали. "Спецпрокурор считает, что фирма "Конкорд" финансировала (а Пригожин утвердил и контролировал) операции, проводившиеся третьим корпоративным обвиняемым - "Агентством интернет-исследований" (Санкт-Петербург). По словам прокуроров, АИИ служило опорным пунктом амбициозного заговора и мошенничества, с тем чтобы в 2014-2016 годах хитростью заставить американцев читать и распространять поставляемую Россией политическую пропаганду о президентской кампании, - говорится в статье. - Американские спецслужбы задокументировали связи Пригожина с руководством российской разведки".