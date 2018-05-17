Западные Балканы - уязвимая "шахматная доска", где идет игра между ЕС и другими державами

"Западные Балканы - головоломное смешение этносов, религий и конфликтов - превратились в "шахматную доску", на которой Россия, Турция и Китай конкурируют с ЕС за приобретение регионального влияния", - пишут в статье, опубликованной La Vanguardia, корреспонденты информагентства EFE Луис Лидон и Снежана Станойевич.

Авторы напоминают, что Сербия и Черногория - кандидаты на вступление в ЕС, а в апреле Еврокомиссия предложила начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Македонией.

Сегодня в Софии проводится саммит ЕС - Западные Балканы. По мнению аналитиков, недавние решения ЕС призваны вернуть ему инициативу на этом хрупком, нестабильном и обнищавшем пространстве.

Драган Дюканович, вице-президент сербского "Центра внешней политики", утверждает, что Москва хочет притормозить расширение ЕС и воспрепятствовать любому расширению НАТО, а Анкара - укрепить свое присутствие на Западных Балканах, проводя "неооттоманскую" политику.

Американский эксперт Марк Галеотти, работающий в Праге, сказал в телефонном интервью EFE: ?Россия имеет в Сербии важные политические и экономические интересы и на деле побуждает ее к вступлению в ЕС, полагая, что та станет великолепным "троянским конем".

"По мнению Галеотти, Кремль не имеет долгосрочной стратегии, а действует по принципу "оппортунизма", стараясь пожинать политические дивиденды, отвлекать ЕС и провоцировать в нем проблемы", - говорится в статье.

"Самая хрупкая страна региона - Босния, дисфункциональное государство, разделенное на два образования, причем Россия влияет на Республику Сербскую, а Турция - на Мусульмано-хорватскую федерацию (неофициальное название Федерации Боснии и Герцеговины. - Прим. ред.", - говорится в статье.

"Турки предлагают деньги, и это играет ключевую роль. ЕС предлагает долгосрочные благоприятные возможности, но в краткосрочной перспективе Турция предлагает нечто получше. А лидерам в Боснии и других странах трудно мыслить в долгосрочной перспективе", - резюмирует Галеотти.

"Говоря о Китае, аналитики сходятся на том, что это очень прагматичный актор, исходящий преимущественно из экономических интересов и стремящийся к стабильности как к условию инвестирования", - пишет издание.

Все аналитики, которые дали интервью для статьи, полагают, что для западнобалканских стран вступление в ЕС - вариант, не имеющий альтернатив.