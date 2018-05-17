Россия заявила, что ее корабли-ракетоносцы останутся у берегов Сирии, бросая вызов США на Ближнем Востоке и в Европе

Владимир Путин заявил в среду, что военные корабли, оснащенные новейшими крылатыми ракетами, будут постоянно находиться в Средиземном море у берегов Сирии, где также размещены американские военные суда, сообщает Newsweek.

"Российский лидер высоко оценил роль своего флота в поддержке национальной безопасности и реализации интересов Москвы за рубежом, особенно в Сирии, где российский флот помог сирийскому президенту Башару Асаду и его иранским союзникам сражаться с джихадистами и повстанцами, пытающимися свергнуть сирийское правительство", - говорится в статье.

"В 2015 году Россия вмешалась в ситуацию в Сирии, чтобы помочь находящимся в плачевном положении вооруженным силам Асада оказать сопротивление восстанию 2011 года, поддержанному Западом, Турцией и государствами Персидского залива, и с тех пор военное присутствие Москвы в Средиземноморье расширилось. В июле прошлого года российский Черноморский флот учредил Оперативное соединение ВМФ в Средиземном море, состоящее из 15 кораблей и базирующееся на арендованном военно-морском объекте возле портового сирийского города Тартус", - сообщает корреспондент Том О'Коннор.

Россия увеличила численность судов в контингенте и использовала его как платформу для запуска крылатых ракет "Калибр" против сил ИГИЛ*. Российский флот также осуществлял атаки с применением ракет "Калибр" против повстанцев в северо-восточной сирийской провинции Идлиб, говорится в статье.

"Кроме поддержки наступления сирийских войск, российское военное присутствие в Средиземноморье служит еще одной цели: российские военные суда создают серьезный буфер на южном фланге руководимого США альянса НАТО в Европе", - отмечает автор.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.