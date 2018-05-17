Трамп провел историческую встречу с президентом Узбекистана, которая может помочь договориться о мире с "Талибаном"*

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в США в среду впервые с тех пор, как пришел к власти в 2016 году. Его приветствовал лично президент Дональд Трамп. Широко освещаемый прием - одно из проявлений стремления США укрепить экономические и военные связи с северным соседом Афганистана", - сообщает Кристина Маза в Newsweek.

"Это великая честь для нас - принять у себя президента Узбекистана. У себя в стране он - очень уважаемый человек... Мы тесно сотрудничаем по поводу разных вещей, в том числе торговли. Они инвестируют в нас. Мы инвестируем в них, - сказал Трамп в Овальном кабинете. - Мы работаем вместе и в военной сфере, в том числе он покупает оборудование и вооружения в Соединенных Штатах".

"При ныне покойном автократе Исламе Каримове, который правил бывшей советской страной с 1989 по 2016 год, Узбекистан был изолирован от большей части мира", - напоминает автор.

"Однако после смерти Каримова Узбекистан пережил собственную версию горбачевской гласности, или раскрытия, и администрация Трампа надеется использовать это, чтобы восстановить связи со страной, географическое положение которой делает ее полезной для Соединенных Штатов", - говорится в статье.

"Администрация надеется, что Узбекистан будет полезен для содействия миру в Афганистане, где американские солдаты помогают правительственным войскам бороться с "Талибаном"* и "Исламским государством"*. Узбекская столица Ташкент рассматривается как потенциальное место встречи афганского правительства и "Талибана"*. Лидеры примерно 20 стран встретились в Ташкенте в марте и официально поддержали идею о переговорах афганского правительства с "Талибаном"*. Лидеры Афганистана и Узбекистана недавно подписали ряд торговых соглашений", - сообщает журналист.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Талибан" - террористические группировки, запрещенные в РФ.