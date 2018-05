17 мая 2018 г. Мэттью Розенберг | The New York Times Видный сенатор-республиканец говорит, что "нет никаких оснований оспаривать" утверждение, что Россия благоволила Трампу В среду сенатор-республиканец Ричард Бёрр "поддержал выводы американских разведслужб, что на выборах Москва благоволила Дональду Трампу, - иными словами, он стал противоречить как самому президенту, так и коллегам-республиканцам из Палаты представителей", - пишет The New York Times. Бёрр, председатель сенатского комитета по делам разведки, руководящий расследованием российского вмешательства в президентские выборы в США, заявил, что не видит "никаких оснований оспаривать" выводы, представленные в последние недели президентства Обамы, поясняет журналист Мэттью Розенберг. Это выводы ЦРУ, АНБ, ФБР и Секретариата директора национальной разведки США, изложенные в докладе, несекретная версия которого была опубликована 6 января 2017 года. "Заявление Бёрра, хотя он и высказался обиняками, - явная отповедь самым пламенным сторонникам Трампа в Республиканской партии и СМИ правого толка, которые стараются изобразить выводы разведслужб как фальшивку адептов Обамы, обиженных на Трампа из-за его победы на выборах. Они уверяют, что Россия преследовала только одну цель - посеять хаос - и, следовательно, не могла вступить в сговор с избирательным штабом, судьба которого ее мало волновала. Единственный логичный вывод, возражают они, уже сделан Трампом: расследование спецпрокурора Роберта Мюллера - это "охота на ведьм", затеянная демократами, которые отчаянно стремятся ослабить ненавистного им президента", - говорится в статье. Розенберг отмечает: напротив, сотрудники разведслужб США, в том числе те, кого назначил сам Трамп, "много раз поддержали действия своих предшественников и постарались оградить расследование Мюллера от политических нападок". Автор возвращается к Бёрру: сенатор "сказал в среду, что его комитет также продолжает расследовать вопрос о том, был ли какой-то сговор между штабом Трампа и Россией". "Сотрудники комитета потратили 14 месяцев на проверку источников, методик и работы аналитиков, и мы не видим никаких оснований оспаривать выводы (разведслужб. - Прим. ред.), - сказано в заявлении Бёрра. - Нет никаких сомнений в том, что Россия предприняла беспрецедентные усилия для вмешательства в наши выборы 2016 года". Сенатор-демократ Марк Уорнер, вице-председатель комитета, добавил: "Российские усилия были далекоидущими и изощренными, приказ о них отдал сам президент Путин, чтобы помочь Дональду Трампу и нанести урон Хиллари Клинтон". Заявления руководителей комитета были распространены в среду по окончании закрытого заседания, в котором участвовали Джон Бреннан, Джеймс Коми и другие лица, руководившие американскими разведслужбами в период подготовки доклада от 6 января 2017 года, уточняет корреспондент. Источник: The New York Times